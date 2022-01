Lack-Matt bei Audi Mattoptik Audi TT, TTS, TT RS, Audi Q3 und RS Q3

Der Autobauer Audi erweitert sein Angebot an Matt-Lack-Optionen um neuen Farben und neue Modelle.

Audi verzeichnet nach eigenen Angaben eine immer größere Nachfrage nach besonderen Fahrzeuglackierungen. Dem tragen die Ingolstädter jetzt mit einem erweiterten Angebot an Matt-Lackierungen Rechnung, denn Mattlack unterstreicht die Silhouette des Fahrzeugs, bringt edles Design und sportliche Eleganz noch besser zur Geltung und verleiht den Fahrzeugen eine besonders individuelle Note. Besonders gefragt sind matte Lacke bei Audi, wenn es um sportliche Modelle geht. Im Kundenfokus stehen dabei besonders die RS-Varianten.

Neu in Gelb und Silber

Und wenn der Kunde ruft, dann wird er erhört. Na, zumindest manchmal. Neben Pythongelb für den TT RS und dem exklusiven Tausilber für den RS Q3 komplettieren Daytonagrau und Florettsilber die Farbpalette, mit der Audi ab sofort nicht nur die sportlichen Top-Modelle in neuer Mattlackierung anbietet. Auch die Basismodelle des TT und Q3 sind mit der neuen Mattlackierung bestellbar.

Audi Die Mattlacke sind für die Top- und auch die Basismodelle verfügbar.

Damit können ab sofort alle im ungarischen Györ gefertigten Audi-Modelle mit einer Mattlackierung beschichtet werden. Der Lackierprozess wird im Werk in Ungarn im Direktdurchlauf analog zur Serienfertigung realisiert. Nach Grundierungs-, Füller- und Farbschicht folgt als Abschluss der matte Klarlack, der Mattierungsmittel in Form von Silikatpartikeln enthält. Dieser wird direkt auf den Basislack aufgetragen. Dessen Schichtdicke liegt wie beim herkömmlichen Klarlack im Bereich von 40 bis 50 Mikrometern, also 40 bis 50 tausendstel Millimetern. Die Mattierungsmittel verleihen der Oberfläche das typische matte Finish.

Die Lackiererei in Györ wurde für den serienmäßigen Einsatz des Mattlacks gründlich vorbereitet. Dazu mussten alle Leitungen von den Lackversorgungsräumen zum Roboterraum und die Roboter angepasst werden. Die zehn Lackierroboter in der Anlage wurden zudem entsprechend den Besonderheiten der Mattlackierung programmiert und getestet.

Fazit

Audi erweitert für die Modelle TT und Q3 sein Angebot an Mattlacken. Beide können jetzt auch in den Farbtönen Phytongelb (TT) und Tausilber (Q3) ab Werk geordert werden.