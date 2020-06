Mazda 3 Modelljahr 2021 Was geht da in Sachen Turbobenziner?

In einer Zeit, in der kaum noch ein Verbrennungsmotor ohne Turbolader auskommt, spielt Mazda die Rolle des Individualisten. Bei ihren Benzinmotoren verzichten die Japaner weiterhin konsequent auf Aufladung – zumindest in Europa. Beispiel Mazda 3: Hier kam letztmals ein Turbobenziner bei der sportlichen MPS-Version der vorletzten Modellgeneration zum Einsatz. Seit Herbst 2013 müssen die Skyactiv-Benziner demnach völlig ohne Zwangsbeatmung auskommen.

Was bedeutet "Mazda 3 HB PP Turbo"?

Doch geht die Ära des turbolosen Revoluzzertums im kompakten Japaner bald vorbei? US-Medien berichten, dass Mazda bei seiner 3er-Reihe für das Modelljahr 2021 die Einführung eines Vierzylinder-Turbobenziners plant. Die Website "Jalopnik" zitiert aus internen, für Händler bestimmten Dokumenten, dass sich da ein "Mazda 3 HB PP Turbo" in der Pipeline befindet. "HB" steht dabei für Hatchback, also Fließheck – allerdings soll auch die Stufenheck-Version den neuen Motor, dessen Hubraum sowie Leistungs- und Drehmomentwerte noch im Unklaren liegen, bekommen.

Bisher setzt Mazda bei seiner aktuellen Kompakt-Baureihe ausschließlich turbolose Benzinmotoren ein.

"PP" steht übrigens für ein Ausstattungspaket. Dabei könnte es sich um ein "Preferred Package", "Premium Package" oder ein "Performance Package" handeln. Kommt also wieder eine Sportversion wie früher unter dem MPS-Label? Was Japan-Fans hellhörig werden lässt, ist leider eher unwahrscheinlich. Die amerikanische Fachzeitschrift "Road & Track" lässt einen hochrangigen Entwickler zu Wort kommen, der aktuell keinen Platz für eine Dynamik-Version im Mazda 3-Portfolio sieht.

Ein luxuriöses Topmodell ist wahrscheinlicher

Wahrscheinlicher ist, dass der Turbomotor – so er denn kommt – einem luxuriösen Topmodell vorbehalten bleibt. Dazu passt, dass die Modellbeschreibung für die US-Händler das Kürzel "6A" enthält; der Motor wird also an eine sechsstufige Automatik gekoppelt. Und bei anderen US-Modellen wie dem Mazda 6, der in den USA in der Topversion "Signature" mit einem 253 PS starken 2,5-Liter-Turbobenziner erhältlich ist, verfahren die Japaner genauso.

Und was sagt Mazda selbst? Eine Sprecherin der deutschen Mazda-Vertretung hält für den hiesigen Markt einen Mazda 3 mit Turbomotor für unrealistisch. Ihre amerikanischen Kollegen wollen sich gegenüber unseren US-Kollegen nicht äußern, dementieren die Gerüchte aber auch nicht – was wiederum Raum für Spekulationen lässt.

Fazit

Deutsche Mazda-Fans müssen wahrscheinlich auch weiterhin mit Saug- statt Turbobenzinern Vorlieb nehmen, aber das hat ja durchaus auch seinen Charme. US-Kunden dagegen dürfen hoffen, dass es den Mazda 3 bald in einer Turboversion gibt. Wir drücken ihnen die Daumen!