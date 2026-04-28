McLaren MCL-HY GTR: Le-Mans-Renner für Gentleman-Racer

Im Jahr 2027 will McLaren in die Langstreckenweltmeisterschaft (WEC) zurückkehren und entwickelt dafür ein Hypercar für die LMDh-Klasse. Die Briten wollen aber auch ausgesuchte und ausgesucht betuchte Kunden am Langstrecken-Projekt teilhaben lassen. Parallel zum Rennwagen entwickelt McLaren eine leicht abgewandelte Version des LMDh-Renners, der Privatpersonen abseits der Rennaction ein waschechtes Le Mans Hypercar-Erlebnis bieten soll. In Anlehnung an den McLaren MCL-HY getauften Rennwagen wird die Trackvariante McLaren MCL-HY GTR getauft.

Wie das WEC LMDh Hypercar von McLaren United AS wird auch Project Endurance von einem rennsporterprobten V6-Twin-Turbo-Hybridmotor befeuert, der ausschließlich die Hinterräder antreibt. Der Motor wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Rennwagenbauer Dallara entwickelt.

Komplettes Rennstrecken-Paket für zwei Jahre Zum Hypercar MCL-HY GTR haben die Briten auch eine ganze Erlebniswelt kuratiert. Kunden erhalten einen einzigartigen, umfassenden Zugang zum Entwicklungs- und Rennprogramm, das dem Comeback von McLaren in FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2027 zugrunde liegt. Der Besitz des Le-Mans-Hypercars beinhaltet auch ein zweijähriges McLaren-Rennwagenprogramm auf erstklassigen Rennstrecken inklusive der kompletten Logistik und Betreuung durch ein professionelles Team. Jeder Besitzer erhält Fahrercoaching von einem Rennprofi und wird dabei von einer individuellen Boxencrew und Renningenieuren unterstützt.

Wie viele MCL-HY GTR-Hypercars für Privatkunden auflegt werden und was der Spaß kostet, verrät McLaren nicht.