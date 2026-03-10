AMS Kongress
Nutzfahrzeuge
Neuvorstellungen & Erlkönige

Mercedes Actros L als Road Train in Australien: Technik & Schutz

Mercedes Actros L als Road Train in Australien
Actros L Downunder: Road Train ProCabin

Der Mercedes Actros L mit ProCabin hat seinen Weg nach Australien gefunden. Als Road Train zeigt er, wie Technik und regionale Anpassungen harmonieren.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 10.03.2026
03/2026 Mercedes Actros L Australien
Foto: Daimler Truck AG

Die ProCabin des Mercedes Actros L wurde speziell entwickelt, um den Luftwiderstand zu minimieren und den Kraftstoffverbrauch zu senken. Mit einer um 80 mm verlängerten Front und optimierten Luftleitflächen erreicht der Actros L eine Treibstoffeinsparung von bis zu 3 % im Vergleich zu seinem Vorgänger. Diese Verbesserungen sind nicht nur ein Gewinn für die Umwelt, sondern auch für die Betriebskosten der Flottenbetreiber.

Technische Highlights des Actros L

Unter der Haube des Actros L arbeitet der OM 473-Dieselmotor, der aus 15,6 Litern Hubraum beeindruckende 630 PS und 3.000 Newtonmeter Drehmoment liefert. Das neue G291-Getriebe mit größerer Spreizung sorgt für eine präzisere Kraftübertragung und erhöht den Fahrkomfort. Zusätzlich bietet die Top Torque-Funktion 200 Newtonmeter mehr Drehmoment, ideal für Steigungen und das Einfädeln auf Autobahnen.

Road Train: Eine australische Spezialität

In Australien sind Road Trains ein unverzichtbarer Bestandteil des Güterverkehrs, insbesondere in abgelegenen Regionen. Der Actros L tritt hier mit zwei Anhängern an, die über eine Dolly-Brücke verbunden sind. Diese Konfiguration ermöglicht den Transport großer Lasten über weite Strecken und ist perfekt auf die Anforderungen des Outbacks abgestimmt.

Sicherheit und Komfort

Der Actros L ist mit modernsten Assistenzsystemen wie dem Active Brake Assist 6 und dem Active Sideguard Assist 2 ausgestattet. Diese Systeme erhöhen die Sicherheit sowohl für den Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer. Im Innenraum bietet die ProCabin ein Höchstmaß an Komfort, mit einem interaktiven Multimedia-Cockpit und ergonomisch gestalteten Sitzen.

Anpassungen für Australien

Für den Einsatz in Australien wurde der Actros L mit einem robusten Rammschutz, einem klappbaren Schutzgitter vor der Windschutzscheibe und zusätzlichen LED-Scheinwerfern ausgestattet. Diese Anpassungen sind speziell für die rauen Bedingungen des Outbacks konzipiert und gewährleisten eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Fazit