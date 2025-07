Mercedes Axor: Neue Mittelklasse für Südamerika

Der Mercedes Axor wurde bereits 2001 in Südamerika eingeführt, um das Segment zwischen dem leichteren Atego und der schweren Actros-Baureihe abzudecken. Auch in Sachen Nutzlast und Ausstattung positioniert er sich zwischen Atego und Actros. Als Mittelklasse-Modell ist er hauptsächlich für den schweren Verteiler-Verkehr auf der Mittel- und der Langstrecke vorgesehen. Mit der Vorstellung der Zugmaschinen-Modellvarianten 2038 4x2 und 2545 6x2 für den brasilianischen Markt geht der Axor jetzt in eine neue Runde. Der Axor soll aber auch wieder zahlreichen anderen lateinamerikanischen Märkten angeboten werden.