Mercedes-Maybach EQS und EQS SUV Vollelektrisch in die Zukunft

Mercedes feiert aktuell den 100. Geburtstag der Marke Maybach und kündigt offiziell an: Maybach wird elektrisch.

"Mercedes-Maybach steckt bereits mitten in den Vorbereitungen für das nächste, ganz besondere Produkterlebnis mit seinem ersten vollelektrischen Fahrzeug – Näheres hierzu erfahren Sie in den kommenden Monaten", heißt es schon fast lapidar bei Mercedes.

Bereits im November 2020 hatte Daimler-Chef Ola Källenius beim auto-motor-und-sport-Kongress bestätigt, dass das Unternehmen die Elektrifizierung von G-Klasse, S-Klasse und den Maybach-Modellen vorantreibt.

Maybach-Versionen für EQS und EQS SUV

Technisch basieren die Modelle der Submarke Maybach auf der Modularen Elektro-Architektur (MEA), die den bereits gezeigten Mercedes EQS trägt. Auch der EQS-SUV erhält eine Maybach-Version. Antriebsseitig wird und muss sich der Mercedes-Maybach EQS von seinen Serienmodellen deutlich unterscheiden. Vermutlich als EQS 600 4-Matic kommt die elektrische Maybach-Limousine in der Performance-Version mit 760 PS auf den Markt – später gesellt sich der EQS SUV als 600er dazu. Mit dieser Nomenklatur zitiert Mercedes in der EQ-Maybach-Baureihe die Tradition der Luxus-Marke.

Auch in Sachen Design dürften die elektrischen EQ von Maybach den konventionellen Kollegen in nichts nachstehen. Ein spezieller Maybach-Grill ziert die Front, Maybach-Logos an der Karosserie machen die Herkunft zudem klar, außerdem verbaut die Marke exklusive Felgen und verpasst den elektrischen Luxuslinern eine spezielle Zweiton-Lackierung. Auch im Innenraum dürfte alles auf den Komfort der Passagiere ausgelegt sein – entsprechend sind Lounge-Sitze und edle Materialien gesetzt – den Individualisierungen für die betuchten Kunden dürften kaum Grenzen kennen.

Fazit

Die Marke Maybach feiert 100 Jahre und ist für die Zukunft aufgestellt. Wie schon bei der S-Klasse und dem GLS gibt es in Zukunft auch die elektrischen Pendants EQS und EQS SUV als luxuriöse Maybach-Editionen. Um die Brücke zu den konventionell angetrieben Maybach-Modellen zu schlagen, erhalten sie die Modellbezeichung EQS 600.