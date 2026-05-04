Mercedes S 680 Guard: Sitzprobe im 4,2-Tonnen-Kanzler-Kokon

Seit fast 100 Jahren baut Mercedes gepanzerte Limousinen für die Mächtigen der Welt. Der neue S 680 Guard kombiniert dabei erstmals den V12-Motor mit Allradantrieb, und darin könnte künftig Bundeskanzler Friedrich Merz Platz nehmen.
Heute sind aber wir dran. Und wer in den neuen Mercedes S 680 Guard 4-Matic einsteigen will, merkt sofort: Das hier ist keine gewöhnliche S-Klasse. Als Erstes fallen die Türgriffe auf. Während die zivile S-Klasse auf bündig versenkte Griffe setzt, trägt der Guard echte, massive Bügelgriffe. Und die braucht man auch.
Einfach mal schnell aufziehen und aussteigen? Fehlanzeige. Eine einzelne Tür wiegt bis zu 250 Kilogramm. Zwar unterstützen elektromechanische Aktuatoren das Öffnen und Schließen (begleitet von eigenwillig-elektrischen ...