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Mercedes S 680 Guard: Sitzprobe im 4,2-Tonnen-Kanzler-Kokon

Mercedes S 680 Guard Sitzprobe
So fühlt sich der 4,2-Tonnen-Kokon für den Kanzler an

Mit dem Facelift der Mercedes-Benz S-Klasse erhält nun auch die gepanzerte Guard-Version, die in der Regel Staatsoberhäuptern vorbehalten ist, ein Update. Wir haben bereits vor dem Kanzler Platz genommen – und festgestellt, dass hier sogar ein Becherhalter Leben retten kann.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.05.2026
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Mercedes-Benz S 680 Guard W 223 Facelift Sitzprobe Clemens Hirschfeld
Foto: Mercedes-Benz AG

Seit fast 100 Jahren baut Mercedes gepanzerte Limousinen für die Mächtigen der Welt. Der neue S 680 Guard kombiniert dabei erstmals den V12-Motor mit Allradantrieb, und darin könnte künftig Bundeskanzler Friedrich Merz Platz nehmen.

Heute sind aber wir dran. Und wer in den neuen Mercedes S 680 Guard 4-Matic einsteigen will, merkt sofort: Das hier ist keine gewöhnliche S-Klasse. Als Erstes fallen die Türgriffe auf. Während die zivile S-Klasse auf bündig versenkte Griffe setzt, trägt der Guard echte, massive Bügelgriffe. Und die braucht man auch.

Einfach mal schnell aufziehen und aussteigen? Fehlanzeige. Eine einzelne Tür wiegt bis zu 250 Kilogramm. Zwar unterstützen elektromechanische Aktuatoren das Öffnen und Schließen (begleitet von eigenwillig-elektrischen ...