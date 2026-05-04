Mercedes S 680 Guard: Sitzprobe im 4,2-Tonnen-Kanzler-Kokon

Seit fast 100 Jahren baut Mercedes gepanzerte Limousinen für die Mächtigen der Welt. Der neue S 680 Guard kombiniert dabei erstmals den V12-Motor mit Allradantrieb, und darin könnte künftig Bundeskanzler Friedrich Merz Platz nehmen.

Heute sind aber wir dran. Und wer in den neuen Mercedes S 680 Guard 4-Matic einsteigen will, merkt sofort: Das hier ist keine gewöhnliche S-Klasse. Als Erstes fallen die Türgriffe auf. Während die zivile S-Klasse auf bündig versenkte Griffe setzt, trägt der Guard echte, massive Bügelgriffe. Und die braucht man auch.