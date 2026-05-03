AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Tuner
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Kompakt

Hyundai Ioniq 3 gegen VW ID.3 Neo im Vergleich: Preis, Reichweite, Laden im großen Check

Hyundai Ioniq 3 gegen VW ID.3 Neo im Vergleich
Preis, Reichweite, Laden im großen Check

Hyundai bringt 2026 den Ioniq 3, VW stellt ihm den ID.3 Neo entgegen – zwei neue Elektro-Kompakte mit klar unterschiedlichen Stärken. Wir vergleichen Maße, Innenraum, Bedienung, Laden, Reichweite, Antrieb und Preis.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 03.05.2026
Als Favorit speichern
Hyundai Ioniq 3 gegen VW ID.3 Neo
Foto: Hyundai / VW / Collage: Sabrina Berchtold

Im Herbst 2026 bringt Hyundai den Ioniq 3 auf den Markt. Unter dem elektrischen Kleinwagen steckt mit der E-GMP (Electric Global Modular Platform) die gleiche technische Basis wie unter dem Kia EV2. Die arbeitet mit 400-Volt-Technik und ist mit einer kleineren LFP- oder einer größeren NMC-Batterie ausrüstbar. Bereits ab Juli 2026 ist mit dem VW ID.3 Neo ein spannender Konkurrent des Hyundai Ioniq 3 – wir vergleichen die beiden.


Maße & Platzangebot: Wer sitzt luftiger?

Größenmäßig sitzt der Hyundai Ioniq 3 mit zirka 4,16 Metern Länge zwischen Kleinwagen- und Kompaktklasse, während der VW ID.3 Neo zehn Zentimeter länger und damit ein Vertreter der Kompaktklasse ist. Der VW ist mit 1,81 Meter zudem einen Zentimeter breiter und mit 1,56 Meter ...

Mehr zum Thema Elektroauto