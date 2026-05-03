Hyundai Ioniq 3 gegen VW ID.3 Neo im Vergleich: Preis, Reichweite, Laden im großen Check

Im Herbst 2026 bringt Hyundai den Ioniq 3 auf den Markt. Unter dem elektrischen Kleinwagen steckt mit der E-GMP (Electric Global Modular Platform) die gleiche technische Basis wie unter dem Kia EV2. Die arbeitet mit 400-Volt-Technik und ist mit einer kleineren LFP- oder einer größeren NMC-Batterie ausrüstbar. Bereits ab Juli 2026 ist mit dem VW ID.3 Neo ein spannender Konkurrent des Hyundai Ioniq 3 – wir vergleichen die beiden.
Maße & Platzangebot: Wer sitzt luftiger?
Größenmäßig sitzt der Hyundai Ioniq 3 mit zirka 4,16 Metern Länge zwischen Kleinwagen- und Kompaktklasse, während der VW ID.3 Neo zehn Zentimeter länger und damit ein Vertreter der Kompaktklasse ist. Der VW ist mit 1,81 Meter zudem einen Zentimeter breiter und mit 1,56 Meter ...