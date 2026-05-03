Hyundai Ioniq 3 gegen VW ID.3 Neo im Vergleich: Preis, Reichweite, Laden im großen Check

Im Herbst 2026 bringt Hyundai den Ioniq 3 auf den Markt. Unter dem elektrischen Kleinwagen steckt mit der E-GMP (Electric Global Modular Platform) die gleiche technische Basis wie unter dem Kia EV2. Die arbeitet mit 400-Volt-Technik und ist mit einer kleineren LFP- oder einer größeren NMC-Batterie ausrüstbar. Bereits ab Juli 2026 ist mit dem VW ID.3 Neo ein spannender Konkurrent des Hyundai Ioniq 3 – wir vergleichen die beiden.