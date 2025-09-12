Mercedes Sprinter 30th Anniversary Edition: Jubiläums-Sprinter segelt unter falscher Flagge

Mit dem 1995 erstmals eingeführten Sprinter begründete Mercedes die Ära der Eiltransporter und läutete einen Wandel in der Kastenwagen-Branche ein: Schnell, genügsam und mit massig Ladevolumen haben die Kastenwagen mit Stern einen weltweiten Siegeszug angetreten. So auch in Australien, wo der Sprinter wie in Deutschland als Synonym für die ganze Fahrzeuggattung gilt. Zum 30. Geburtstag des Transporters hat Mercedes Australien deshalb jetzt die "30th Anniversary Edition" aufgelegt, beschränkt auf 30 Modelle und nur online bestellbar. Allerdings mit einem echten Missgeschick.

Design mit Missgeschick Basis des Jubiläumsmodells ist der Sprinter 319 in der beliebtesten Ausführung als L2 (5.932 mm Länge, Radstand 3.924 mm) mit Standard-Hochdach. Der Transporter ist ohne Trennwand mit einer zweiten Sitzreihe ausgeführt, bietet so fünf Passagieren reichlich Platz und noch reichlicher Stauraum. Dem Thema als Adventure-Kombi folgend bekommt der Editions-Mercedes außerdem den Allradantrieb installiert, im australischen Outback immer eine gute Idee. Lackiert ist der Jubiläums-Kasten im schicken Pebble Grey-Grauton, kontrastreich ergänzt mit komplett schwarz gehaltenen Stahlfelgen. Nur beim Dekor hatten die Australier einen kurzen Blackout: Der Zierstreifen mit dem Schriftzug "Sprinter 30" soll die deutsche Herkunft des Transporters mit unseren Nationalfarben unterstreichen. Das ging leider daneben, denn statt "Schwarz-Rot-Gold" ist das Design verkehrt herum angebracht.

Weil vermutlich auch die wenigsten Deutschen auf Anhieb die australische Nationalflagge aufmalen könnten (die ist allerdings etwas komplizierter), lassen wir den Fauxpas einfach mal durchgehen und widmen uns den weiteren Werten des Sondermodells. Der 190 PS starke Zweiliter-Diesel ist mit der 9G-Tronic-Automatik verbandelt. Im Fond bringen ein Holzfußboden, getönte Scheiben und eine hochwertige Verkleidung einen komfortableren Touch im Transporter. Technisch bringt der Sprinter zahlreiche zeitgemäße Assistenzsysteme und Komfortmerkmale mit: Eine Rundum-Kamera mit 360-Grad-Sicht, ein digitaler Rückspiegel sowie ein Navigationssystem gehören ebenso zur Ausstattung wie LED-Scheinwerfer, LED-Rückleuchten und Nebelscheinwerfer mit Kurvenlicht.