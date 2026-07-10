MG Cyber Concept: Crossover-Coupé mit sportlichem Anspruch

Der Hersteller beschreibt die Studie als Vision für ein zukünftiges Flaggschiff-Modell. Die Kernidee hinter dem Cyber Concept beschreibt MG als "Performance ohne Kompromisse". Das Fahrzeug soll sowohl für den Stadtverkehr und Langstreckenfahrten als auch für dynamisches Fahren auf anspruchsvollen Straßen geeignet sein.

Die Karosserie des Cyber Concept ist als flaches Crossover-Coupé mit einer gestreckten Silhouette gezeichnet. An der Front fällt die geschlossene Partie ohne klassischen Kühlergrill auf. Die schmalen, schlitzartigen Scheinwerfer sind durch ein durchgehendes Leuchtband verbunden. Der untere Stoßfänger integriert große seitliche Lufteinlässe und einen angedeuteten Frontsplitter.

In der Seitenansicht dominieren eine stark abfallende Dachlinie, kurze Überhänge und ausgeprägt modellierte Radhäuser. Die hohe, nach hinten ansteigende Fensterlinie reduziert die Glasflächen. Das Heck ist im Kammback-Stil gestaltet und endet abrupt. Ein zweigeteilter Dachspoiler sowie ein großer Heckdiffusor prägen die Rückansicht, die ebenfalls von einem schmalen Leuchtband durchzogen wird.

Inspiriert vom Rekordfahrzeug

Als Anregung für den Entwurf nennt MG zwei Quellen: zum einen das Geschwindigkeits-Rekordfahrzeug EX181 und zum anderen den generellen Innovationsgeist der Marke.

Jozef Kabaň, Vice President of Global Design bei MG, ordnet die Philosophie hinter dem Konzept so ein: "Gutes Design beginnt bei den Menschen, nicht bei den Produkten. Die Zukunft des Automobildesigns liegt darin, Autos mit einer starken Identität zu schaffen, die Menschen sofort wiedererkennen und mit denen sie eine emotionale Verbindung eingehen."

Keine technischen Angaben

Wie auch beim GO! Concept hat MG keine technischen Daten zum Cyber Concept veröffentlicht. Das MG Cyber Concept bleibt damit eine reine Designstudie, die die Vision eines elektrischen Performance-SUV der Marke aufzeigt. Zusammen mit der Kleinwagen-Studie GO! demonstriert das Konzept die geplante Bandbreite zukünftiger MG-Modelle.