Neues MG-Concept-Car: Ist das der moderne MGB?

Das Design des vollelektrischen MG GO! beschreibt der Hersteller als "retro-futuristisch". Als primäre Inspirationsquelle diente der MGB GT (gebaut 1965–1980). Laut MG soll die Studie jedoch kein rein nostalgisches Fahrzeug sein, sondern eine moderne Interpretation klassischer Designmerkmale. Ziel sei es, eine emotionale Verbindung zum Betrachter aufzubauen. Als weitere historische Referenzen nennt die Marke sportliche Modelle wie den MG Metro Turbo oder den MG ZR.

Entwicklung in London

Die Entwicklung des Konzepts verantwortet das MG Design Centre in London unter der Leitung von Design Director Carl Gotham. Mit dem zukünftigen Serienmodell will sich MG im wettbewerbsintensiven Kleinwagen-Segment positionieren. Das Design soll dem Fahrzeug dabei eine eigenständige Persönlichkeit verleihen und es von der Konkurrenz abheben.

Gotham beschreibt die Idee wie folgt: "Mit MG GO! wollten wir etwas Kompaktes und Zeitgemäßes schaffen, das aber auch warm, ausdrucksstark und sofort sympathisch ist – eine Verkörperung all dessen, was wir an der Marke MG bewundern. Es geht nicht darum, um des Selbstzwecks willen zurückzublicken, sondern darum, etwas von der Klarheit, dem Charme und der emotionalen Anziehungskraft einzufangen, die MG schon immer so unverwechselbar gemacht haben."

Keine technischen Daten bekannt

MG hat keine technischen Daten zur Studie veröffentlicht. Angaben zu Akkugröße, Leistung oder Reichweite des für 2027 geplanten Serienmodells macht der Hersteller ebenfalls nicht.

Der MG GO! ist damit eine reine Designstudie, die die gestalterische Ausrichtung der Marke im Kleinwagen-Segment für die kommenden Jahre aufzeigen soll. Zusammen mit dem ebenfalls in Goodwood vorgestellten SUV-Konzept Cyber Concept soll die Studie die künftige Bandbreite der Marke demonstrieren.