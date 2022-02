Miles Tow Trucks MTT 4011 Abschleppwagen Türkischer Abschlepper ist Falschparker-Albtraum

Dieser türkische Abschlepper ist der Albtraum aller Falschparker. In weniger als 60 Sekunden räumt der MT 4011 mit cleverer Technik Autos aus dem Weg.

Jeder Stadtbewohner kennt sie, die "schnell mal..." Kundschaft. In zweiter Reihe, im Halteverbot, auf dem Gehsteig oder auch mal auf dem Zebrastreifen wird "schnell mal" angehalten, um superdringliche Dinge zu erledigen. Alle anderen können warten oder mühsam ausweichen, dauert ja nicht lang, gleich zurück, ist doch nur eine Minute...

Immer wieder dürfen solche Kandidaten sich ihren Untersatz nach der Aktion gegen eine üppige Auslöse bei der Verwahrstelle abholen, doch oft genug ist der Abschleppwagen nicht schnell genug und der Parkrüpel buchstäblich vom Haken.

Beim Miles Tow Truck MT 4011 sollte man sich dagegen nicht so viel Hoffnung machen, dass der Abschlepper-Fahrer eine halbe Ewigkeit herumfuhrwerkt. Denn der türkische Hersteller dieses speziellen Abschleppfahrzeugs wirbt damit, dass ein falsch geparktes Auto in weniger als 60 Sekunden aufgeladen und abfahrbereit ist. Da bleibt kaum Zeit zur Diskussion.

Aufladen wie mit dem Gabelstabler

Im Gegensatz zu den bei uns verbreiteten Abschlepp-Lkw, bei denen über eine Krananlage oder über eine Auffahrbühne falsch peparkte Autos langwierig aufgeladen und abtransportiert werden, arbeitet der MT 4011 praktisch wie ein überdimensionaler Gabelstapler. Die Technik ist im Prinzip einfach, in der Praxis aber technisch bemerkenswert ausgetüftelt.

Grundkomponente des auf allen handelsüblichen 12-Tonner-Fahrgestellen montierbaren Ladesystems ist ein auf dem Fahrzeugrahmen quer verschiebbarer Ladeschlitten, der sich stufenlos von Seite zu Seite fahren lässt. An ihm befestigt sind je eine Ladegabel an Vorder- und Hinterseite, die sich absenken und anheben lassen. An den Seiten des Trucks sind jeweils zwei hydraulische Hubstützen zur Absicherung des Lkw montiert.

Komplette Steuerung vom Cockpit aus

Damit wird seitlich parallel an das falsch geparkte Auto herangefahren, über eine Kamera im Cockpit werden die beiden Ladegabeln passend auf den Radstand des Pkw justiert. Dann werden die Gabeln abgesenkt und direkt über der Straße unter das Auto geschoben. Im nächsten Schritt werden die beiden Zinken der Ladegabeln zusammengeschoben, damit sie jeweils unter den Reifen des Autos platziert sind. Die Hubstützen fahren aus, die Ladegabeln nach oben, der Ladeschlitten seitlich auf den Lkw und der Job ist erledigt, fertig Abfahrt. Für all das muss der Fahrer nicht einmal aussteigen, was den ganzen Vorgang zusätzlich beschleunigt (und einer fruchtlosen Diskussion mit dem Parksünder vorbeugt).

Rund 55.000 Euro ruft Miles Tow Trucks (MTT) für das System auf, das weltweit exportiert wird. Nach eigenen Angaben ist MTT seit über 20 Jahren der größte Produzent von Abschleppwagen in der Türkei, das in Istanbul beheimatete Unternehmen bietet außer dem MT 4011 auch noch "klassische" Abschleppwagen mit Kran, Zugbrille oder Auffahrbühne an.

Fazit

Schlechte Papiere für Parksünder: Der türkische MT 4011 lädt Falschparker-Autos schneller auf, als der Besitzer für den Sprint aus dem Kiosk braucht, in dem er "schnell mal" was besorgen musste. Aufladen und Abfahrt in weniger als 60 Sekunden, eine völlig neue Form der "Straßenreinigung". Für den Hersteller MTT lohnt sich das Geschäft, inzwischen ist das Unternehmen auch offizieller Partner der Statdverwaltung Istanbul. Und in der chronisch verkehrsverstopften 16-Millionen-Stadt gibt es reichlich zu tun für die Turbo-Abschlepper.