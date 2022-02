Mini Editionsmodelle Mehr Charakter mit Resolute, Untold und Untamed

Mini bringt im März alle Modelle in Editions-Varianten an den Start. Alle betören durch exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale.

Mini führt zum Start des Modelljahrgangs 2022 gleich auch für alle Baureihen neue Editionsmodelle ein. Ab März sind so der Mini 3-Türer, der Mini 5-Türer, das Mini Cabrio und auch der Mini Cooper SE in der Resolute Edition zu haben. Parallel dazu tritt der Mini Clubman in der Untold Edition und der Mini Countryman in der Untamed Edition an.

Entschlossen in Grün

Mini Mini als Resolute Edition.

Die Resolute Edition kennzeichnet die Sonderlackierung in Rebel Green, die beim 3- und 5-Türer mit einem weißen Dach kombiniert wird. Das Cabrio trägt dazu ein schwarzes Verdeck und schwarze Außenspiegelkappen. Generell verzichtet wird auf Chromzierat an der Karosserie. Akzente setzen dafür im Farbton Resolute Bronze ausgeführt Anbauteile wie beispielsweise die Einfassungen der Scheinwerfer, des Kühlergrills und der Heckleuchten, die seitlichen Kiemen oder Griffe an Türen und Klappen. Glänzend schwarz lackiert präsentieren sich die Logos und Schriftzüge, Teile des Kühlergrills, Teile der Fenstereinfassungen und die Endrohrblenden des Auspuffs. Abgerundet wird der Resolute-Auftritt durch goldfarbene Karosserielängsstreifen mit Resolute-Schriftzug sowie je nach Modell 17 oder 18 Zoll große, schwarz lackierte Leichtmetallfelgen. Das Interieur wertet Mini mit Leder-Stoffsitzbezügen mit Karomuster, einem Lederlenkrad, Sondermodellplaketten und einem schwarzen Dachhimmel auf. Ebenfalls zur Edition gehören ein LED-Innenlichtpaket sowie die sonst aufpreispflichtigen Driving Modes.

Der Unerzählte

Mini Mini Clubman in der Untold Edition.

Wer den Clubman in der Untold-Edition wählt, bekommt eine Außenlackierung der Farbe Sage Green Metallic und eine eigenständige, vom John Cooper Works Aerodynamik Kit inspirierte Gestaltung der Front- und der Heckschürze. Die Karosserieabschlüsse sind nicht wie sonst schwarz sondern in einem dunklen Grün lackiert. Über die Karosserie ziehen sich fünf schmale Designstreifen. Das Streifenmuster findet sich auf den seitlichen Kiemen sowie im projizierten Logo der Außenspiegelspots und den Einstiegsleisten wieder. In den Radhäusern stecken zweifarbige Leichtmetallfelgen, die schwarz mit einem Messing-Ton kombinieren. Der findet sich auch am Kühlergrill sowie der Modellbezeichnung auf dem Heck wieder. Türgriffe, Abgasendrohre und Mini-Logos sind dagegen schwarz lackiert. Sportsitze mit Leder-Textil-Bezug, farbig eingefasste Luftausströmer, ein Lederlenkrad und Sonderfußmatten werten den Innenraum auf. Die Serienausstattung werten adaptive LED-Scheinwerfer, die Driving Modes und das Excitement-Paket auf.

Grau für ungezähmt

Mini Mini Countryman in der Untamed Edition.

Untamed nennt Mini die Edition für den Countryman. Den kennzeichnet eine exklusive Lackierung in der Farbe Momentum Grey Metallic, die auf den Flanken mit vier Designstreifen sowie schwarz gehaltenen Elementen, Logos und Schriftzügen kombiniert wird. In Schwarz und Grau präsentieren sich auch die 18 Zoll großen Leichtmetallfelgen. Untamed-Schriftzüge finden sich auf den Flanken, den Seitenfenstern und den Einstiegsleisten.

Wer diese hinter sich lässt, trifft im Innenraum auf Leder-Textil-Sportsitze, Sonderapplikationen auf der Armaturentafel und der Mittelkonsole, ein Ledersportlenkrad, Sonderfußmatten sowie farbig abgehobene Luftausströmer. Beim Countryman ergänzen ein LED-Lichtpaket und die Driving Modes die Serienausstattung.

Für alle Editionen stehen verschiedene Motorisierungen bereit. Preise nennt Mini noch nicht.

Fazit

Mit neuen Exklusiv-Farben und ein wenig mehr Ausstattung modelliert Mini für alle Baureihen neue Sondermodelle.