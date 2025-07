Mit über 1.000 PS gegen Ferrari und Lamborghini: Chinesen kündigen neues V8-Supercar an

Mit einem Beitrag auf der chinesischen Social Media-Plattform Weibo hat der Hersteller Great Wall Motors (GWM) für einige Furore gesorgt. Die versammelte Unternehmensführung steht um einen verhüllten Sportwagen, der offenbar bereits fertig entwickelt ist und in Kürze enthüllt werden dürfte. Die Silhouette des superflachen Sportlers – geschätzt rund 1,1 Meter hoch – zeichnet sich deutlich unter dem Tuch ab – mit weit herausgeformten vorderen Radhäusern, die offenbar auch die Scheinwerfer aufnehmen und einer tief eingezogenen Frontabdeckung. Am Heck ist der Abschluss mit Spoiler zu erkennen.

Mittelmotor-Sportwagen

Das interessanteste Detail ist jedoch der seitliche Lufteinlass, der hinter der Fahrertür zu erkennen ist. Das ist ein klares Indiz für eine Mittelmotor-Bauweise. Und obwohl GWM keinerlei weitere Informationen preisgibt, dürfte klar sein, welcher Motor da künftig an die Arbeit gehen wird. Im April 2025 hatte die Marke einen völlig neu eintwickelten und selbst konstruierten Vierliter-V8 vorgestellt. Der Achtzylinder mit zwei Turboladern wurde damals gemeinsam mit dem Geländewagen "Tank" präsentiert, sein erster Arbeitseinsatz wird nun aber offensichtlich ein neuer Sportwagen sein. Auffällig ist, dass der Motor – ähnlich wie der Vierzylinder im Toyota Prius – nach dem Miller-Prinzip arbeitet. Dadurch wird der Kraftstoff effizienter verbrannt und die Schadstoffemissionen werden reduziert. Eine weitere technische Besonderheit stellt das doppelte Einspritzsystem dar: Der V8 vereint eine Direkteinspritzung mit 350 bar mit einer Saugrohreinspritzung bei 5,5 bar. Diese Kombination hilft nicht nur beim Starten des Motors bei Kälte, sondern beugt auch Ablagerungen vor und steigert so die Haltbarkeit des Motors. Um den Öl- und Kraftstoffdruck bestmöglich an die aktuellen Anforderungen anzupassen, verwendet GWM eine Ölpumpe mit variablem Druck sowie zwei Kraftstoffpumpen.