Mitsubishi Delica Mini (2023) Mikro-Abenteuerbus aus Japan

Mitsubishi Motors hat auf der japanischen Homepage des Automobilherstellers zwei erste Bilder des künftigen Delica Mini veröffentlicht. Der Mikro-Bus soll Anfang 2023 erscheinen und mit Hybrid- sowie Allradantrieb ausgestattet sein.

Kleinversion des Delica

Unter dem Namen Delica wird in Asien der bei uns zuletzt als Space Star bekannte Van verkauft, der seit der letzten (sechsten) Generation in Europa nicht mehr angeboten wird. Der Delica Mini soll dementsprechend der Nomenklatur nach eine Kleinversion des 4,8 Meter langen Delica sein. Allerdings legt die Optik des kleinen Kastens nahe, dass es sich technisch um einen Ableger des Mitsubishi EK X handelt (siehe auch die Fotos in der Bildergalerie), ein Anfang des Jahres vorgestelltes Kei-Car mit Elektroantrieb.

Mitsubishi gibt außer den jetzt veröffentlichten Bildern noch keinen Hinweis auf die Technik des kommenden Delica Mini, lediglich der "Hybrid"-Schriftzug auf der Heckklappe legt nahe, dass da auch noch ein Verbrenner am Werk sein wird. Die japanische Kei-Car-Klasse, welcher der Delica Mini offenbar angehören wird, gibt die Eckdaten vor, die in aller Regel auch von den Herstellern bis ans Limit ausgenutzt werden: Kürzer als 3,40 Meter, schmaler als 1,48 Meter, niedriger als zwei Meter, schwächer als 64 PS und weniger als 660 cm³ Hubraum.

Mit Allrad und Hybridantrieb

Der versprochene Allradantrieb für den Delica Mini wird den kleinen Bus auch für Freizeit- und Camping-Anwendungen fit machen. Bei dem Gedanken an ein "Wohnmobil" auf weniger als 3,4 Meter Länge wird man als Mitteleuropäer zwar eher amüsiert lächeln, doch Kei Car Camper, zumal mit Selbstausbau, sind in Japan ein echtes Thema, eben Tiny Houses auf Rädern. Nach Deutschland wird sich der Delica Mini aber allenfalls als Einzelimport von sehr großen Fans der Marke verirren, das Fahrzeug ist nur für Japan vorgesehen.

Fazit

Mitsubishi kündigt mit dem Delica Mini einen Mikrobus für den japanischen Markt an. Der kleine Van zeigt eine optische Verwandschaft zum rein elektrisch angetriebenen Mitsubishi EK X, wird aber mit einem Hybridantrieb antreten. Außerdem soll der voraussichtlich unter 3,4 Meter kurze Bus mit Allradantrieb verfügbar sein. Ein Export nach Europa ist nicht vorgesehen.