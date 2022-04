Modellpflege Jaguar XE und XF Mehr Sport und Alexa antwortet

Zum Modelljahr 2023 erweitert Jaguar die Angebotspalette der Baureihen XE und XF um die neuen 300 Sport-Modelle. Zur Sport-Ausstattung zählen dabei 20 Zoll große Leichtmetallfelgen im Fünf-Doppelspeichen-Design, die in zwei Finishes angeboten werden. Kombiniert werden können der XF 300 Sport und der XE 300 Sport mit allen Lackfarben plus exklusiv den beiden Metallic-Farben Carpathian Grey and Silicon Silver. Das Black Pack ergänzt jeweils zahlreiche schwarz gehaltene Karosserieanbauteile, die abgedunkelten Scheiben hinten steuern einen weiteren dunklen Akzent bei.

Im Innenraum bringt die Sport-Ausstattung spezielle Applikationen in Aluminium und Edelholz mit. Dazu ergänzt Jaguar einen Getriebwählhebel in Metall-Optik sowie ebenfalls aus Metall gefertigte Pedalauflagen. Das Fahrwerk setzt serienmäßig auf adaptive Dämpfer, die per Knopfdruck vom Cockpit aus in verschiedenen Stufen voreingestellt werden können.

Sport nur als 300er

Für Vortrieb in den 300er-Modellen sorgt ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner mit eben 300 PS und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm, das über ein Automatikgetriebe und einen Allradantrieb auf alle vier Räder verteilt wird. Der XE spurtet damit in 5,9 Sekunden auf 100 km/h, die XF-Modelle in 6,1 respektive 6,2 Sekunden (Kombi). Die abgeregelte Höchstgeschwindigkeit liegt in allen Fällen bei 250 km/h.

Jaguar Mit Alexa an Bord hören die Jaguar-Modelle künftig aufs Wort.

Neu in allen XE- und XF-Modellen des Modelljahres 2023 ist die Integration der Sprachsteuerung Alexa. Das Pivi Pro-System ergänzt Jaguar um die what3words-Navigationsoption. Preise für den deutschen Markt nennt Jaguar für den 2023er Modelljahrgang noch nicht.

Fazit

Neue Sportmodelle und die Integration der Sprachsteuerung Alexa kennzeichnen die Modellpflege der Jaguar-Baureihen XE und XF für das Modelljahr 2023.