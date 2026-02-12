Neue Luxusmarke im Haus: BMW enthüllt das neue Alpina-Logo

Nach der Übernahme der Buchloer Edelschmiede hat BMW den Namen Alpina im Januar 2026 offiziell wieder "aktiviert". Nun tritt der unter Freunden schneller Reisesportwagen bekannte Name als eigenständige Marke unter dem Dach der BMW Group auf, und Fans dürfen sich endlich wieder auf neue Modelle freuen. BMW verspricht, die Kombination aus hoher Leistung und ausgeprägtem Langstreckenkomfort beizubehalten. Erstes Modell dürfte der 7er nach dem angekündigten Facelift werden. Der trägt dann auch ein neues Emblem auf der Motorhaube.

Flach und digital Das Markenemblem hat BMW nämlich im Zuge der Neuausrichtung überarbeitet. Es greift weiterhin die bekannten Symbole Drosselklappe und Kurbelwelle auf, ist jedoch formal vereinfacht worden. Klare Linien, reduzierte Farben und eine flächige, zweidimensionale Gestaltung prägen das neue Erscheinungsbild. Damit folgt BMW Alpina einem branchenweiten Trend: Viele Hersteller haben ihre Logos in den vergangenen Jahren "entchromt" und grafisch vereinfacht, um eine bessere Darstellbarkeit in digitalen Anwendungen und auf unterschiedlichen Medien zu gewährleisten.

Auch das Raddesign der unverkennbaren 20-Speichen-Felge haben die Bayern angepasst. Das neue Alpina-Classic-Leichtmetallrad zeigt sich im Bi-Color-Look mit hellen Speichen und schwarzen Akzenten, bis zum Felgenrand gezogenen Speichen sowie großem Nabendeckel im Stil eines Zentralverschlusses – vermutlich ebenfalls mit dem neuem Alpina-Logo.

BMW Das neue, zweidimensionale BMW-ALPINA-Markenemblem zeigt eine moderne Interpretation klassischer Elemente.



Produktion nicht mehr in Buchloe Die Produktion der künftigen Alpina-Modelle erfolgt nicht mehr in Buchloe, sondern in ausgewählten Werken der BMW Group, die entsprechend angepasst wurden. Die Fertigung innerhalb des Konzerns soll Qualitätsstandards und Produktionsprozesse vereinheitlichen. Ein Schwerpunkt liegt weiterhin auf Individualisierungsmöglichkeiten. Dazu zählen spezifische Außenfarben, das typische 20-Speichen-Raddesign sowie eine umfangreiche Auswahl an Materialien im Innenraum. Eine hochwertige Lederausstattung gehört künftig zur Serienausstattung. Kunden können aus verschiedenen Farb- und Materialkombinationen wählen.