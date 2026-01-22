Neues Alpina Classic-Rad: BMW erneuert legendäre Vielspeichen-Felge

Viele Jahrzehnte lang kamen exklusive Modelle auf BMW-Basis aus Buchloe von Alpina. Die "Production exklusiver Automobile" wurde dabei stets auf Plaketten im Innenraum manifestiert. Seit dem 1. Januar 2026 hat der Autohersteller BMW das Alpina-Label komplett übernommen und will darunter bereits ab Werk besondere Modellvarianten anbieten.

Klassisches Erkennungszeichen von Alpina-Modellen war und ist das von Alpina entwickelte Classic-Leichtmetallrad mit 20 Speichen. Die Schmiedefelge prägte in verschiedenen Dimensionen den Look der Alpina-Modelle wie kaum ein anderes Detail.

Auch BMW will wohl an diesem Erkennungsmerkmal festhalten. Mit einem Teaserbild auf Instagram kündigen die Bayern eine modernisierte Alpina-Classic-Felge für die kommenden Alpina-Modelle an. Begleitend erklärt BMW, dass das 20-Speichen-Rad "seinen Weg fortsetzt und unser Engagement für das Erbe symbolisiert, das wir bewahren". Weitere Details nennt BMW allerdings nicht.

Moderner Bi-Color-Look

BMW Alpina BMW modernisiert das Alpina Classic-Rad.

Das Teaserbild zeigt aber ein zweifarbiges Design mit hellen Speichen und schwarzen Akzenten an den Speichen-Flanken und im Felgenbett. Die Speichen laufen jetzt zudem bis in den Felgenrand, wo sie mit kleinen Einbuchtungen abgesetzt werden. Die Speichenfronten sind im äußeren Bereich breit, verjüngen sich unter Einsatz einer Phase aber zur Radmitte hin. Letztere wird weiterhin von einem großen Nabendeckel abgedeckt, der die Radverschraubungen verschwinden und so die Optik eines Zentralverschlusses entstehen lässt. Zentral platziert erwarten wir das neue Alpina-Logo.

An welchem Modell die neue BMW Alpina Classic-Felge debütieren wird, bleibt noch offen. Spekuliert wird über einen 7er, der mit dem anstehenden Facelift der erste neue BMW Alpina werden könnte.

Classic-Felgen nur noch gegen Eigentums-Nachweis Fans des klassischen Alpina Classic Leichtmetallrads sehen sich seit dem 1. Januar 2026 gewissen Einschränkungen unterworfen. Wie Alpina auf seiner Classic-Shop-Website mitteilt, können hier nur noch Kunden einkaufen, die einen Eigentumsnachweis eines original BMW Alpina Automobils erbringen können. Original-Alpina-Felgen auf einen x-beliebigen BMW zu stecken, ist damit deutlich erschwert.