Oberklasse
Neuvorstellungen & Erlkönige

Neue S-Klasse im Konfigurator: Farben-Feuerwerk für das S-Klasse Facelift

Neue S-Klasse im Konfigurator
Farben-Feuerwerk für das S-Klasse Facelift

Es muss nicht immer Silber, Schwarz und Grau sein. Mercedes frischt die S-Klasse W 223 auf und hat spektakuläre Farben fürs Facelift im Angebot. Innen und außen.

30.01.2026
Als Favorit speichern
Mercedes S-Klasse W 223 Facelift Konfigurator Lack Farben Interieur Collage
Foto: Mercedes / Patrick Lang

Kinder werden Dir beleidigt nachpfeifen, weil sie eigentlich erwartet haben, dass Du Kamelle aus Deinem Karnevalswagen wirfst. Könnte so passieren, wenn das volle Potenzial der Mercedes-Farbpalette für das neue Facelift der S-Klasse ausgeschöpft wird. Doch schon allein für den Konfigurator bedarf es eines Kniffs, um die ganze Pracht freizuschalten.

Zunächst: Ernüchterung. 150 Lack-Farben und 400 Farben fürs Interieur hatte man uns bei der exklusiven Vorab-Produktion Ende 2025 versprochen. Da läuft dem Individualisten ja das Wasser im Mund zusammen, wobei man sich des Verdachts nicht erwehren konnte, dass sich von 150 Farben etwa 140 im Spektrum zwischen Hell- und Dunkelgrau bewegen. Und schaut man dann in den Online-Konfigurator, bestätigt sich dieser Eindruck und man fragt sich: Wo sind denn jetzt die ganzen Farb-Knaller?

Volle Palette über den Manufaktur-Zugang

Der Trick besteht im Zugang. Sie müssen den Konfigurator nämlich über die Unterseite des Mercedes-Manufaktur-Programms aufrufen und nicht über die normale Mercedes-Website. Erst dann ergeben sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten mit klangvollen Namen wie Elbaitgrün, Orange Flame, Yellowstone Uni, Südseeblau oder Kupferorange. Zwar kommt man auch mit viel gutem Willen nicht auf 150 klickbare Optionen im Konfigurator, aber wer mehr Auswahl benötigt, muss dann eben einen Termin beim netten Manufaktur-Berater vereinbaren, um die individuellen Möglichkeiten zu besprechen.

Mercedes S-Klasse W 223 Facelift Konfigurator Farben
Mercedes / Patrick Lang

So farbenfroh kann... Verzeihung... "könnte" S-Klasse sein. Ob sich im echten Leben jemand zur Kombination Lack Kupferorange und Nappaleder Limettengrün hinreißen lässt? Fraglich.

Dass dies kein billiger Besuch wird, dürften Sie bereits erahnen. Eine Manufaktur-Lackierung kostet immer mindestens 11.781 Euro, beim gefärbten Nappaleder für den Innenraum werden Sie mit 16.362 Euro zur Kasse gebeten. An dieser Stelle unsere Empfehlung: Konfigurieren Sie sich doch mal eine S-Klasse mit Lederausstattung im Farbton "Limettengrün". Früher musste man für sowas bei Mansory vorstellig werden.

Und noch ein Hinweis: Wenn Ihnen selbst das alles, was Sie hier schon erfahren haben, noch immer zu farblos auf dem Gemüt lastet, seien Sie an das aktive Ambientlight für 1.011 Euro Aufpreis erinnert. Damit können Sie den Innenraum bei Bedarf minütlich in komplett unterschiedliche und auch zeitgleich mehrfarbige Lichtwelten tauchen, sodass es selbst einem Andy Warhol die Sinne vernebelt hätte.

