Neuer Mannschaftsbus für den FC Bayern: Fußball-Profis fahren mit 520-PS-MAN zu den Spielen

Der FC Bayern München erhält zur Saison 2026/2027 einen neuen Mannschaftsbus. MAN Truck & Bus hat dem Fußball-Bundesligisten einen speziell ausgestatteten Lion’s Coach L übergeben, der künftig für Fahrten zu Heim- und Auswärtsspielen in Deutschland und Europa eingesetzt wird. Das Fahrzeug ersetzt den bisherigen Mannschaftsbus und ist mit einer auf die Anforderungen der Profimannschaft abgestimmten Ausstattung versehen.

Basis ist der 13,9 Meter lange MAN Lion’s Coach L mit drei Achsen. Den Antrieb übernimmt der Reihensechszylinder-Dieselmotor D2676 LOH, der 382 kW (520 PS) leistet und die Abgasnorm Euro 6e erfüllt. Für den Fahrer verfügt der Reisebus über einen vollständig digitalen Arbeitsplatz mit ergonomisch gestalteten Bedienelementen und einer übersichtlichen Instrumentierung. Die Konzeption soll insbesondere auf langen Fahrten eine einfache Bedienung und gute Übersicht ermöglichen.

Viele Kühlschränke Im Innenraum wurde das Fahrzeug umfassend an die Bedürfnisse des Vereins angepasst. Im Heck befindet sich eine vollständig ausgestattete Bordküche mit mehreren Kühlschränken, Spülbecken, Kaffeevollautomat sowie zusätzlichen Arbeits- und Stauräumen für die Versorgung der Mannschaft. Vier höhenverstellbare Vis-à-vis-Tische bieten Platz für Besprechungen zwischen Spielern und Trainerteam während der Fahrt oder eine flotte Schafkopf-Runde. Ergänzt wird die Ausstattung durch zusätzliche Ablagen sowie Tisch- und Beinauflagen an den Sitzplätzen.

Streaming auf den Sitzen Für längere Reisen verfügt der Mannschaftsbus über Premium-WLAN, die technische Vorbereitung für Streaming-Dienste, drei HD-Monitore und ein leistungsstarkes Audiosystem. Eine LED-Ambientebeleuchtung sowie ein integrierter Sternenhimmel im Dachhimmel gehören ebenfalls zur Sonderausstattung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Assistenz- und Sicherheitssystemen. Zur Ausstattung zählen unter anderem das elektronische Stabilitätsprogramm ESP, ein Spurverlassenswarner mit haptischer Warnfunktion, Spurwechselhilfe und Spurrückführungsassistent, eine radargestützte Abbiegehilfe sowie ein Kollisionswarner mit Fußgängererkennung. Hinzu kommen der MAN SafeStop Assist, ein adaptiver Tempomat mit Stauassistent, der Aufmerksamkeitsassistent MAN AttentionGuard, der erweiterte Notbremsassistent EBA Plus sowie eine 360-Grad-Umfeldüberwachung durch sechs Kameras.

Elektrobus soll kommen Die Partnerschaft zwischen MAN und dem FC Bayern besteht seit 2008 und soll in den kommenden Monaten um ein weiteres Fahrzeug erweitert werden. Im Verlauf der Saison 2026/2027 ist die Auslieferung eines vollelektrischen MAN Lion’s Coach E geplant. Der Elektro-Reisebus befindet sich derzeit in der Erprobung und wird für die Serienproduktion vorbereitet. Parallel arbeiten MAN und der FC Bayern an der Ladeinfrastruktur. An der Allianz Arena entsteht ein öffentlicher Ladepark für Elektro-Lkw und Elektrobusse, der künftig auch den Einsatz des elektrischen Mannschaftsbusses ermöglichen soll.