Neuer Multijet-Diesel mit 160 PS: Diesen Ducato-Motor dürfen Sie nicht kaufen

Der 160-PS-Dieselmotor auf Basis des 2,2-Liter-Multijet kehrt in den Fiat Ducato zurück, allerdings nicht für alle Kunden. Ab 2027 soll die Antriebsvariante wieder verfügbar sein, nachdem sie im Zuge der Ducato-Überarbeitung im Jahr 2022 aus dem Programm genommen wurde. Damals fiel die Motorisierung im Rahmen des Facelifts weg und wurde durch ein geändertes Leistungsangebot ersetzt, seitdem gibt es den beliebten Transporter nur noch mit Dieselmotoren der Leistungsstufen 120, 140 und 180 PS. Die "goldene Mitte" ist damit weggefallen.

Nur Camper bekommen 160 PS Bestätigt wurde die Rückkehr des Aggregats vom Stellantis-Konzern auf Nachfrage unserer Kollegen von promobil. Demnach handelt es sich um die aktuelle Weiterentwicklung der Multijet-Generation in der Heavy-Duty-Ausführung, ausgelegt auf Euro 6e. Der Motor wird mit 160 PS in das bestehende Ducato-Antriebsportfolio eingeordnet. Allerdings wird der 160-PS-Ducato nicht für den allgemeinen Nutzfahrzeugmarkt angeboten. Stellantis sieht die Nachfrage ausschließlich im Caravaning-Segment und limitiert die Verfügbarkeit deshalb auf Wohnmobil- und Campervan-Hersteller. Klassische gewerbliche Anwendungen wie Lieferdienste oder Handwerksbetriebe sind von der Bestellung ausgeschlossen.

Für die 160-PS-Motorisierung stehen zwei Getriebevarianten zur Verfügung. Der Motor kann sowohl mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe (MT6) als auch mit einer Achtgang-Automatik (AT8) kombiniert werden. Das maximale Drehmoment liegt bei 380 Nm in Verbindung mit dem Handschalter und bei 400 Nm in der Automatikversion. Damit positioniert sich der Antrieb zwischen den schwächeren 120- und 140-PS-Varianten sowie dem 180-PS-Spitzenmotor, der ausschließlich mit Automatik angeboten wird.

Spezieller Wohnmobil-Einsatz Das erklärt auch, warum Fiat die Freizeitbranche mit der neuen, alten Maschine beliefert. In der Praxis war der 160-PS-Multijet bereits vor seiner Streichung eine häufig gewählte Option in Wohnmobilen und Campingbussen. Wohnmobilhersteller bewerten die Leistungscharakteristik als ausreichend für den Betrieb auch mit höherem Fahrzeuggewicht oder Anhängerbetrieb, ohne in die höhere Preis- und Leistungsklasse des 180-PS-Aggregats wechseln zu müssen. Gleichzeitig bleibt die (günstigere) Option eines Schaltgetriebes erhalten, was bei der Topmotorisierung des Ducato nicht mehr vorgesehen ist.

Kurz zusammengefasst: Wem in der Camper-Gemeinde der 140-PS-Motor zu schwach und der 180-PS-Diesel im Ducato zu teuer war, wird künftig wieder bedient. Bei Wohnmobilen und Campingbussen der 3,5-Tonnen-Klasse, die mit Wohnausstattung sehr oft am Gewichtslimit unterwegs sind, ist das Plus an Leistung und vor allem Drehmoment gegenüber der 140-PS-Maschine sehr willkommen.