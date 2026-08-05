Das kostet der VW ID. Buzz mit neuem Basismotor

Bisher hatte VW den ID. Buzz Freestyle für knapp 50.000 Euro angeboten. Unlackierte Stoßfänger wollten aber offenbar zu wenige Kunden haben; im Konfigurator ist die bisherige Basisvariante nicht mehr zu finden. Der günstigste ID. Buzz ist nun der Pure für 52.271 Euro. Die Transportvariante Cargo kostet 48.368 Euro.

Mehr Leistung, neuer Akku im Basis-Buzz Für diesen Preis gibt es ein kleines Update bei der Leistung: 190 PS leistet der Elektromotor, bisher waren es 170 PS. In Kombination mit dem neuen 58-kWh-Akku gibt Volkswagen Nutzfahrzeuge eine WLTP-Reichweite von 359 Kilometern an. Der Verbrauch nach dem Worldwide Harmonized Light Test Procedure (WLTP) liegt bei 20,9 bis 19,0 kWh je 100 Kilometer. Der Cargo verbraucht laut Hersteller 21,0 bis 18,7 kWh je 100 Kilometer und kommt deshalb drei bis vier Kilometer weiter. Die Pure-Variante ist ausschließlich mit kurzem Radstand erhältlich.

Der günstigste ID. Buzz mit Sitzen, Fenstern und langem Radstand heißt Pro langer Radstand, hat einen 86-kWh-Akku, 286 PS und 498 Kilometer Reichweite. Diese Version kostet 57.888 Euro.

Allrad-ID. Buzz: Reichweite oder Anhängelast? Seit dem Sommer liefert Volkswagen den Elektro-Bus auch in der neuen Version Pro 4Motion. Dessen Antrieb mit je einem Motor an Vorder- und Hinterachse hat eine Systemleitung von 340 PS. Die Version mit kurzem Radstand hat einen 79-kWh-Akku, 428 km Reichweite und kostet 60.821 Euro. Interessant für Nutzer von Anhängern: Diese Version darf 1.800 Kilogramm ziehen. Der Pro 4Motion langer Radstand für 62.648 Euro hat einen größeren Akku (86 kWh), mehr Reichweite (476 km), aber weniger Anhängelast (1.600 kg).

Im Sommer kam auch eine neue Software mit erweiterter Fahrerassistenz, App-Store und One-Pedal-Driving in den ID. Buzz. Vehicle-to-Load, also das Laden externer Elektrogeräte wie Staubsauger oder E-Bike-Akku ist ebenfalls bei ab Sommer ausgelieferten Modellen möglich. Der PowerSocket-Entladeadapter mit Haushaltssteckdose kostet 173 Euro, die Campingvariante mit CEE-Stecker 196 Euro.