Opel Corsa Leasing ab 115 Euro – inkl. Lenkrad- & Sitzheizung, CarPlay uvm.

Der Opel Corsa gehört zu den festen Größen im Kleinwagensegment und überzeugt in seiner aktuellen Generation mit modernem Design und zeitgemäßer Technik. Ein aktuelles Angebot macht den Rüsselsheimer besonders für Privatkunden interessant: Die monatliche Rate startet bei 115 Euro, was einem Leasingfaktor von 0,48 entspricht. Ein weiterer Vorteil: Die Fahrzeuge sind sofort verfügbar.

Die Leasing-Konditionen im Detail Das Angebot hat eine Laufzeit von 36 Monaten und schließt eine jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern ein. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich.

Monatliche Rate: 115 Euro

115 Euro Laufzeit: 36 Monate

36 Monate Fahrleistung: 10.000 km/Jahr

10.000 km/Jahr Überführungskosten: 1.099 Euro (einmalig) Rechnet man die einmaligen Kosten auf die Laufzeit um, ergibt sich eine effektive Monatsrate von rund 147 Euro. Über die gesamte Laufzeit von drei Jahren belaufen sich die Gesamtkosten auf 5.275 Euro, was effektiv 35 Cent pro Kilometer entspricht.

Umfangreiche Serienausstattung Der Corsa kommt in diesem Angebot mit einer soliden Ausstattung für den Alltag. Zur Wahl stehen die Lackierungen Grafik Grau, Karbon Schwarz und Kontur Weiß.

Infotainment: 10-Zoll-Touchscreen mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto

10-Zoll-Touchscreen mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto Komfort: Sitz- und Lenkradheizung, Klimaanlage, Licht- und Regensensor

Sitz- und Lenkradheizung, Klimaanlage, Licht- und Regensensor Assistenzsysteme: Spurassistent, Tempomat, Einparkhilfe hinten, Aufmerksamkeitserkennung

Spurassistent, Tempomat, Einparkhilfe hinten, Aufmerksamkeitserkennung Exterieur: LED-Scheinwerfer Hier das Leasing-Angebot des Opel Corsa ab 115 Euro monatlich sichern!

Motorisierung und Verfügbarkeit Unter der Haube arbeitet der 1,2-Liter-Turbobenziner mit 100 PS (74 kW). Der Dreizylinder-Motor sorgt für agile Fahrleistungen bei einem kombinierten Verbrauch von 5,3 Litern pro 100 Kilometer. Laut Anbieter sind die Fahrzeuge sofort verfügbar.