Opel Corsa Leasing ab 115 Euro – inkl. Lenkrad- & Sitzheizung, CarPlay uvm.

Der Opel Corsa gehört zu den festen Größen im Kleinwagensegment und überzeugt in seiner aktuellen Generation mit modernem Design und zeitgemäßer Technik. Ein aktuelles Angebot macht den Rüsselsheimer besonders für Privatkunden interessant: Die monatliche Rate startet bei 115 Euro, was einem Leasingfaktor von 0,48 entspricht. Ein weiterer Vorteil: Die Fahrzeuge sind sofort verfügbar.
Die Leasing-Konditionen im Detail
Das Angebot hat eine Laufzeit von 36 Monaten und schließt eine jährliche Fahrleistung von 10.000 Kilometern ein. Eine Anzahlung ist nicht erforderlich.
- Monatliche Rate: 115 Euro
- Laufzeit: 36 Monate
- Fahrleistung: 10.000 km/Jahr
- Überführungskosten: 1.099 Euro (einmalig)
Rechnet man die einmaligen Kosten auf die Laufzeit um, ergibt sich eine effektive Monatsrate von rund 147 Euro. Über die gesamte Laufzeit von drei Jahren belaufen sich die Gesamtkosten auf 5.275 Euro, was effektiv 35 Cent pro Kilometer entspricht.
Umfangreiche Serienausstattung
Der Corsa kommt in diesem Angebot mit einer soliden Ausstattung für den Alltag. Zur Wahl stehen die Lackierungen Grafik Grau, Karbon Schwarz und Kontur Weiß.
- Infotainment: 10-Zoll-Touchscreen mit kabellosem Apple CarPlay und Android Auto
- Komfort: Sitz- und Lenkradheizung, Klimaanlage, Licht- und Regensensor
- Assistenzsysteme: Spurassistent, Tempomat, Einparkhilfe hinten, Aufmerksamkeitserkennung
- Exterieur: LED-Scheinwerfer
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Motorisierung und Verfügbarkeit
Unter der Haube arbeitet der 1,2-Liter-Turbobenziner mit 100 PS (74 kW). Der Dreizylinder-Motor sorgt für agile Fahrleistungen bei einem kombinierten Verbrauch von 5,3 Litern pro 100 Kilometer. Laut Anbieter sind die Fahrzeuge sofort verfügbar.