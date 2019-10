Peugeot 508 und 3008 Neue Plug-In-Hybrid-Benziner mit bis zu 300 PS

Die „Hybrid“ und „Hybrid4“ genannten Motorisierungen basieren beide auf einem Benzinmotor kombiniert mit einer aufladbaren Batterie. Als Verbrenner fungiert der bekannte 1,6-Liter-Turbo-Vierzylinder, der es im „Hybrid“ auf 180 und im „Hybrid4“ auf 200 PS bringt. Er ist zudem mit einem Starter-Generator und einer speziellen Kühlluftzufuhr ausgestattet. Bei Frontantriebsvarianten sitzt der Elektromotor im Achtgang-Automatikgetriebe und kommt auf eine Leistung von 80 kW (110 PS). Die Allradversionen nutzen einen Elektromotor an der Hinterachse, der es ebenfalls auf 80 kW (110 PS) bringt.

Beide Versionen sind mit einer 300V-Lithium-Ionen Batterie bestückt, die unter der zweiten Sitzreihe verbaut ist. Die Frontantriebsversion besitzt eine Kapazität 11,8 kWh, die Allradler können 13,2 kWh nutzen. Die rein elektrische Reichweite soll nach WLTP bei 50 Kilometer liegen (NEFZ: 60 Kilometer). Per e-Save können hier auch bestimmte Reichweiten innerhalb der Möglichkeiten vorgegeben werden.

Die Fahrer können dabei zwischen bis zu fünf Fahrmodi wählen: Ein rein elektrisch betriebener ZEV-Modus (Zero Emission), ein effizienter Allradantrieb (Hybrid4), ein leistungsstarker Sport-Modus und ein vielseitiger Hybrid-Modus. Der ZEV-Modus ist als Standardmodus voreingestellt und nur bis zu einer Geschwindigkeit von 125 km/h verfügbar. Mit an Bord sind auch eine Brake-Funktion, die wie eine Motorbremse funktioniert und Energie rekuperiert, und die i-Booster-Funktion, die beim Abbremsen oder durch Anheben des Fußes Energie zurückgewinnt.

Peugeot 3008 Hybrid4 mit 300 PS

Nachgeladen werden kann die Batterie in 7 Stunden an einer Haushaltssteckdose (3,3 kW-Ladeleistung, 8A), 4 Stunden an einer verstärkten Steckdose(3,3 kW-Ladeleistung, 14A), und in 1:45 Stunden an einer Wandladestation für Elektroautos (6,6 kW-Ladeleistung optional, 32A). Die Ladeklappe befindet sich auf der linken Fahrzeugseite, die Tankklappe für den Verbrennungsmotor auf der rechten Fahrzeugseite. Die Ladekabel sind in einem Fach im Kofferraumboden untergebracht. Natürlich wurde das i-Cockpit um entsprechende Anzeigen für den Hybridantrieb erweitert.

Der Peugeot 3008 Hybrid4, der nur in der GT-Version zu haben sein wird, bringt es auf eine Systemleistung von 300 PS, soll in 6,5 Sekunden von Null auf 100 km/h spurten und der schnellste Serien-Peugeot aller Zeiten werden. Die Hybrid-Version des 3008 kommt auf 225 PS.

Die gleiche Leistung weisen auch der Peugeot 508 Hybrid und der 508 SW Hybrid auf. Der Antriebsstrang soll so integriert worden sein, dass das Kofferraumvolumen bei Kombi und Limousine unangetastet bleiben konnten. Die 508-Modelle sollen als Allure, Allure Business, als GT-Line und GT-Version angeboten werden.

Preise ab 44.000 Euro

Bestellbar sind die neuen Hybrid-Modelle von Peugeot ab dem 1. Oktober 2019. Der neue Peugeot 3008 GT Hybrid4 ist für 50.800 Euro erhältlich, der Peugeot 508 Hybrid ab 44.000 Euro und der 508 SW Hybrid ab 45.100 Euro.