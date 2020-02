Ponsse Scorpion King Harvester in Grünheide Tesla holzt mit Hightech

Obwohl noch letzte Genehmigungen fehlen, darf Tesla in Grünheide beginnen Bäume zu fällen. Und nutzt dazu Hightech aus Finnland. Der Holzvollernter von Ponsse macht mit den Kiefern auf dem Gelände der künftigen Gigafactory kurzen Prozess.

Tesla drückt aufs Tempo. Bis Ende 2021 soll die neue Gigafactory im brandenburgischen Grünheide stehen. Noch stehen auf dem knapp 92 Hektar großen Gelände aber Kiefern. Die müssen weg. Und dürfen das nach Aussage des Umweltministerium Brandenburg auch. Das Landesamt für Umwelt habe „die Zulassung für einen vorzeitigen Beginn der Rodung erteilt“. Wichtige Einschränkung: Tesla arbeitet noch auf eigenes Risiko, weil das umweltrechtliche Genehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Die Einspruchsfrist läuft noch bis zum 5. März 2020. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach twitterte am 13.02.2020 ein Foto der beginnenden Arbeiten.

Umsiedlung von Ameisen und Eidechsen

Sollte die Genehmigung für das Vorhabens ausbleiben, heißt das aber noch lange nicht, dass die Gigafactory noch gestoppt werden kann. In dem Fall müsste Tesla lediglich im Wald Ausgleichsflächen aufforsten. Grundsätzlich gelten während der Arbeiten aber umfangreiche Auflagen zum Schutz der Umwelt und der Bevölkerung. Tesla plant zudem Aktionen wie die Umsiedlung von Waldameisen oder Eidechsen.

Ponsse Dank eines aktiven Stabilisierungssystems kann der Scorpion King auch in unwegsamen Gelände sicher arbeiten.

Harvester schaffen Fakten

Allen Einschränkungen und fehlenden Genehmigungen zum Trotz laufen die Arbeiten bereits auf Hochtouren. Und weil 92 Hektar Wald nicht in Handarbeit kleinzubekommen sind, hat Tesla sich Hightech-Unterstützung besorgt. Auf dem Gelände in Grünheide sind Holzvollernter im Einsatz, die international schlicht Harvester genannt werden. Die mehrachsigen Spezialmaschinen fixieren die Bäume, fällen sie, entasten die Stämme und legen sie für den Abtransport bereit. Alles in einem Arbeitsschritt. In Skandinavien werden diese Maschinen seit den frühen 1980er Jahren eingesetzt. Mittlerweile wird dort fast die gesamte Holzernte hochmechanisiert durchgeführt.

Ponsse Scorpion King Vollernter im Einsatz

4:21 Min.

22,5 Tonnen, acht Räder

In Grünheide unter anderem in Einsatz: der 22,5 Tonnen schwere Scorpion King der finnischen Firma Ponsse. Der besteht wie fast alle Harvester aus drei zentralen Elementen: der Kabine, der Antriebseinheit und dem Kran. In der Draufsicht sieht der etwas über 8 Meter lange und rund 3 Meter breite Scorpion King damit aus wie eine adipöse Ameise auf acht Rädern. Die Kraft für den Antrieb und die Hydraulik liefert ein von Mercedes zugelieferter Reihen-Sechszylinder-Common-Rail-Diesel mit 286 PS und einem maximalen Drehmoment von 1.200 Newtonmetern.

Ponsse Das Harvester-Aggregat an der Spitze des Krans fixiert den Baum, durchtrennt den Stamm, entfernt die Äste und legt das Holz zum Abtransport bereit.

Der Arbeitsplatz des Fahrers befindet sich in einer verglasten Kabine weit vor der Antriebseinheit. Das garantiert beste Sicht auf den Arbeitsbereich des rund 11 Meter langen Kran, der wie eine Gabel von hinten über die Kabine führt. An der Spitze des Ausleger sitzt ein so genanntes Harvester-Aggregat, das die Bäume greift, fällt und entastet.

Umfrage 76 Mal abgestimmt Wird die Tesla-Gigafactory in Grünheide wirklich Ende 2021 fertig? Na klar. Elon macht das schon! Auf keinen Fall. Das wird die Bürokratie schon verhindern! mehr lesen

35 Sekunden pro Baum

Um auch in unwegsamem Gelände sicher arbeiten zu können, verfügt der Scorpion King über ein aktives Stabilisierungssystem. Das berücksichtig, wie stark Kran und Harvester-Aggregat gegen das Gewicht des Hinterrahmens wirken und arbeitet aktiv dagegen, indem der Scorpion King die Hinterräder in den Boden drückt. Damit soll das Fahrzeug jederzeit stabil und sicher stehen. Zudem sorgt eine Hydraulik dafür, dass die Kabine immer waagrecht bleibt und der Fahrer damit einen idealen Blick auf sein Arbeitsfeld behält. Im Schnitt fällt der Fahrer mit seinem Harvester alle 35 Sekunden einen Baum und ist damit mindestens zehnmal so schnell wie ein routinierter Waldarbeiter. Laut der Brandenburgs Landesregierung werden die Rodungsarbeiten ungefähr zwei Wochen bis Ende Februar 2020 dauern. Aktuell laufen zwei Eilanträge von Umweltschützern, die die Arbeiten stoppen wollen.

OpenStreetmaps Gute Lage: Die neue Gigafactory liegt verkehrsgünstig nahe an Berlin und am künftigen Flughafen BER.

Fazit

Tesla selbst kommuniziert in Sachen Gigafactory in Brandenburg nicht viel, sondern schafft lieber Fakten. Der Einsatz der Hightech-Erntemaschinen macht deutlich, dass niemand wirklich damit rechnet, dass das Projekt noch scheitern könnte. Für den Wirtschaftsstandort Deutschland ist das alles, nur keine schlechte Nachricht.