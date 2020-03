Porsche Boxster Shootingbrake Der Boxster-Kombi ist fertig

Das wär doch was: Ein kompakter Sportwagen mit etwas mehr Laderaum. So ein Boxster als Shootingbrake. Wird es den geben? Wissen wir nicht. Und weil Karosseriebauer Van Thull aus den Niederlanden das auch auch nicht weiß, wird dort einfach selbst mal einer gebaut. Als Basis dient allerdings nicht wie in unserer Retusche die 718er-Baureihe, sondern die Generation 986.

Van Thull Development Die Basis ist ein 986 Boxster, die Front allerdings entstammt dem 911 GT3 der Baureihe 997.

Bereits seit 2019 ist das Team am Werk, jetzt zeigen die Niederländer das fertige Modell. Allerdings lässt sich die Kreation nicht einwandfrei als Boxster Shootingbrake betiteln, denn die Front entstammt dem 911 GT3 (997), während am Heck Teile des Porsche 911 (991) verbaut sind. Damit wird das Projekt fast schon so etwas wie ein Porsche Best Of.

Ausladendes Hinterteil

Van Thull / Instagram Das Heck ist für manchen Geschmack doch ein wenig wuchtig geraten. Die Rückleuchten kommen vom 991 der Baureihe 991.

Obwohl "Best" ja wiederum Geschmackssache ist. Nur weil man Dinge mixt, die für sich genommen gut sind, muss das Ergebnis nicht zwingend lecker sein – zum Beispiel Pommes mit Erdbeeren. So wirkt auch der 986 Shootingbrake während seiner Entstehungsphase von der Seite mindestens gewöhnungsbedürftig. Denn irgendwie scheint die Heckscheibe zu steil zu stehen und an sich schon etwas überdimensioniert zu sein, was dem Auto einen sehr "ausladenden Hintern" beschert. Auch die seitlichen Lufteinlässe wollen nicht so richtig ins Gesamtbild passen.

Jetzt, da die Niederländer das fertige Auto vorzeigen können, stellt sich doch ein anerkennendes Nicken ein. Zumal die Lackierung in Miami-Blau dem Shooting Brake wirklich gut zu Gesicht steht. Sollte es wirklich einmal einen Shootingbrake auf Boxster-Basis geben, dann wird die Designarbeit allerdings kaum außerhalb von Zuffenhausen erledigt werden. Mit dem Panamera Sport Turismo haben sie ja bereits unter Beweis gestellt, dass sie bei Porsche generell auch Shootingbrake können. Der 986 Shootingbrake ist eben mehr ein Experiment – aber eines, das am Ende doch geglückt ist.

Van Thull Development Man muss schon sagen - mit der Lackierung in Miami-Blau ist das Auto-Experiment am Ende sehr vorzeigbar geworden.

Fazit

Shootingbrakes kann man sehr cool oder sehr unnötig finden. Auf jeden Fall haben sie für gewöhnlich einen ganz eigenen Charakter. Und mal ehrlich: Lieber ein schickes Charakterfahrzeug mit eingeschränktem Nutzwert, als den 100sten Crossover-Mischling.