Range Rover Fifty Sondermodell Jubiläumsmodell 50 Jahre Range Rover

Man darf davon ausgehen, dass man bei Land Rover zu diesem Anlass gerne eine große Sause veranstaltet hätte, doch in Corona-Zeiten ist daheimbleiben angesagt. Auf den Tag genau am 17. Juni feiert der Range Rover seinen 50. Geburtstag. 1970 fuhr der Vor-Vor-Vorgänger nach drei Jahren Entwicklung ins Licht der Öffentlichkeit und markierte damit eine Zeitenwende im Angebot der britischen Marke.

1970 Exemplare der Sonderversion

Zum runden Geburtstag muss nun statt eines rauschenden Fests wenigstens eine Sonderversion des Range Rover für Stimmung bei den Fans sorgen, die in einer geschichtsträchtigen Stückzahl von 1970 Einheiten entstehen wird. Der Range Rover Fifty nimmt die bereits üppigst möblierte Autobiography-Ausstattungslinie als Basis und bekommt neben Karosserieakzenten zwei exklusive Rad-Designs zur Auswahl.

Welche Variante zu den limitierten 1970 Exemplaren zählt, darf dabei der Kunde entscheiden: Die volle Bandbreite des Range Rover-Modellangebots steht zur Auswahl und damit sowohl der kurze als auch der lange Radstand und insgesamt sechs Benzin-, Diesel- und PHEV-Antriebe von 275 bis 565 PS.

Range Rover Entwicklungsgeschichte im Video

50 Jahre Range Rover

59 Sek.

Sputen müssen sich allerdings Interessenten der Originalfarben. Denn Tuscan Blue, Bahama Gold und Davos White wird es nur für einige Exemplare der Sonderversion geben – in diesen klassischen Farbtönen kam vor 50 Jahren der erste Range Rover auf den Markt. In britischer Zurückhaltung nennt Jaguar Land Rover keine Preise für den Range Rover Fifty, nachdem aber bereits das "Basis"modell Autobiography wenigstens 133.100 und bis zu 213.700 Euro (ohne Aufpreisoptionen) kostet, ist die ungefähre Himmelsrichtung vorstellbar.

Wer vor der Bestellung noch ein bisschen in der Historie des noblen Geländegängers stöbern möchte: In unzähligen Tests, Fahrberichten und Kaufberatungen haben wir in all den Jahren aufgeschrieben, wie es damals war. Zum Beispiel in einem Fahrbericht des Urmodells, mit einer aktuellen Kaufberatung zum Ur-Range Rover für Oldtimer-Liebhaber oder in der ausführlichen Geschichte zu Hintergrund und Entwicklung des Range Rover.