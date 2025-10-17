Renault Clio 2026: Mehr Leistung, weniger Verbrauch mit neuen Motoren

Die sechste Generation des Renault Clio bringt nicht nur ein modernes Design, sondern auch eine optimierte Motorenpalette, die für mehr Leistung bei gleichzeitig geringerem Verbrauch sorgt. Besonders im Vergleich zum Vorgängermodell zeigt sich der neue Clio als deutlich effizienter, ohne dabei an Fahrspaß einzubüßen.

Der neue 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner mit 115 PS ersetzt den bisherigen 1,0-Liter-Turbo mit 91 PS und bietet deutlich mehr Leistung, was vor allem bei Überholmanövern und auf der Autobahn spürbar wird. Trotz der höheren Leistung hat Renault es geschafft, den Kraftstoffverbrauch des neuen Motors zu senken. Der Clio benötigt nun nur noch 5,0 bis 5,1 Liter auf 100 km, was eine Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger darstellt, dessen 1,0-Liter-Motor einen Verbrauch von 5,3 Liter aufwies. Diese Effizienzsteigerung macht den Clio nicht nur leistungsfähiger, sondern kostengünstiger im Alltag. Ein weiterer Vorteil ist die Wahlmöglichkeit zwischen einem manuellen Sechsgang-Getriebe und einer Doppelkupplungs-Automatik. Besonders die Automatik-Version sorgt für ein angenehmes und komfortables Fahrgefühl, besonders in städtischen Verkehrssituationen.

Der Clio Hybrid Für diejenigen, die noch mehr auf Effizienz und Umweltfreundlichkeit setzen, bietet der Clio auch eine Hybrid-Version. Der Clio Hybrid E-Tech 160 kombiniert einen 1,8-Liter-Benziner mit einem Elektromotor und einem Startergenerator, was zu einer Systemleistung von 158 PS führt. Diese Kombination sorgt nicht nur für eine verbesserte Leistung, sondern auch für eine Reduzierung des Verbrauchs. Der Clio Hybrid kommt mit nur 3,9 Liter auf 100 km aus und bietet besonders im Stadtverkehr spürbare Vorteile, da der Elektromotor hier den Benzinmotor häufig ersetzt und so den Kraftstoffverbrauch weiter senkt. Besonders für Fahrer, die häufig in städtischen Gebieten unterwegs sind, bietet der Hybrid deutliche Vorteile in Bezug auf Kraftstoffkosten und Emissionen.