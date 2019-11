Renault Espace Modellpflege LED-Matrix-Licht und neue Assistenten

Renault aktualisiert das Crossover-Modell Espace. Kennzeichen der jüngsten Evolutionsstufe ist die überarbeitete Frontschürze mit modifizierter Kühlluftöffnung und der neuen, über die gesamte Fahrzeugbreite verlaufenden Chromleiste. In neuem Look präsentiert sich ebenfalls der Unterfahrschutz hinten. Zudem erhalten die Leichtmetallräder neue Designs und die Farbpalette wird um „Mangostan Rot” erweitert.

Neu sind auch, je nach Ausstattung, die LED-Matrix-Scheinwerfer, die die Ausleuchtung der Fahrbahn automatisch der Verkehrssituation anpassen. Die Lichtausbeute soll um 50 Prozent zugelegt haben. Die maximale Leuchtweite steigt von 175 auf 220 Meter.

Neue und verbesserte Assistenten

Ebenfalls neu an Bord des Espace ist der Autobahn- und Stauassistent, der das Fahrzeug auf mehrspurigen Straßen mit Fahrbahnmarkierungen im Rahmen gewisser Grenzen komplett übernimmt, beschleunigt, bremst und lenkt. Der neue Querverkehrswarner hinten unterstützt beim Ausparken, der Einpark-Assistent agiert jetzt vollautomatisch. Erweitert wurde der Notbremsassistent durch eine Fußgängererkennung und der Spurhalte-Warner durch einen Spurhalte-Assistenten. Erstmals erhält der Espace eine Müdigkeitserkennung. Der Totwinkel-Warner arbeitet nun mit Radar- statt wie bisher Ultraschallsensoren.

Mittelkonsole neu gestaltet

Nachgelegt wurde auch beim Infotainment-Angebot. Das neu entwickelte Online-Multimediasystem Easy Link erlaubt Navigations- und Software-Updates “over the air” wie bei einem Smartphone. Sein 9,3-Zoll-Touchscreen macht die Integration einer neu gestalteten Mittelkonsole erforderlich. Diese erhält im Rahmen der Modellpflege ein zusätzliches geschlossenes Ablagefach. Auch die Bedienelemente der Klimaautomatik präsentieren sich in neuem Look.

Renault

Unterhalb des scheinbar frei schwebenden unteren Mittelkonsolensegments findet sich jetzt eine induktive Ladeschale. Neu ist je nach Ausstattung außerdem das Kombiinstrument in TFT-Technik mit 10,2-Zoll-Bildschirmdiagonale und integrierter 3-D-Navigationsanzeige. Der Fahrer kann Farbe und Darstellung individuell konfigurieren. Für noch mehr Hörgenuss sollen leistungsfähigere Lautsprecher für das Bose-Soundsystem sorgen.

Der aktualisierte Espace ist in Deutschland ab Anfang 2020 bestellbar. Preise wurden noch nicht genannt.