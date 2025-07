Renault KISS-Sondermodelle: Was haben die Kult-Rocker damit zu tun?

Um das Geheimnis gleich vorab zu lüften. Die KISS-Sondermodelle von Renault haben so gar nichts mit der Hard-Rock-Band aus den USA rund um die Gründungsmitglieder Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley und Peter Criss zu tun. KISS steht beim französischen Autobauer einfach für "Keep It Simple & Smart". Hinter dem Slogan steht die Idee, attraktive Motorisierungen mit beliebten Ausstattungen und einem günstigen Preis zu kombinieren. Als KISS-Sondermodelle erhältlich sind so die Modelle Clio , Captur und Symbioz – jeweils in der Ausstattungslinie Techno, ergänzt um weitere Ausstattungsmerkmale.