Renault Triber: Billig-MPV geht auch ohne Dacia-Label

Wenn es um ein Billig-Modell aus dem Renault-Konzern geht, dann muss nicht immer das Dacia-Label an der Karosserie pappen. Mit dem Triber hat Renault in Indien und auf dem indonesischen Markt seit 2019 ein nur 3,99 Meter langes Kompaktmodell am Start, das je nach Sitzkonfiguration bis zu sieben Sitzplätze bietet. Der Minivan baut auf der CMF-A-Plattform des Konzerns auf, die auch den kleinen SUV Kwid trägt. Zum Modelljahr 2025 wurde der Triber jetzt umfangreich modernisiert.