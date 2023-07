Sommerliche Ente oder wilder Löwe? Aktuell ist ganz Berlin und Brandenburg wegen der vermeintlichen Sichtung einer Raubkatze aus dem Häuschen. Einsatz-Hundertschaften fahnden nach dem Tier, bislang ohne Erfolg. Mit im Einsatz ist ein besonders eindrucksvolles Gerät, der "Sonderwagen 5". Ursprünglich gedacht für den Einsatz bei Demonstrationen, Katastrophen und Amoklagen ist der Survivor R von Rheinmetall auch zweifellos hinreichend gegen übelgelaunte Großkatzen geschützt. Aber was genau fährt da gerade auf Polizei-Safari?

Mit dem Survivor R hat Rheinmetall Defence bereits seit längerem ein recht durchsetzungsstarkes Fahrzeug im Programm. Entwickelt gemeinsam mit den Spezialisten des österreichischen Fahrzeugbauers Achleitner (den kennen Zivilisten eher von den Allrad-Umbauten gängiger Transporter ) ist der Survivor R schon seit einiger Zeit bei einzelnen Polizeibehörden im Einsatz. Im Jahr 2022 gab es einen Großauftrag über 55 Fahrzeuge, die Rheinmetall seit 2023 an Bundespolizei und Landespolizeien liefert.

Der Survivor R basiert auf einem Fahrgestell des MAN TGM, der mittelschweren Baureihe des Münchner Lkw-Herstellers, natürlich in der 4x4-Version. Angetrieben wird der Survivor von einem Sechszylinder-Reihenmotor mit 6,9 Liter Hubraum, der es auf 340 PS bringt. Das maximale Drehmoment liegt bei 1.250 Nm.

In Österreich wird bei Achleitner auf das Fahrgestell ein gepanzertes Monocoque aufgebaut, bei Rheinmetall bekommt das Fahrzeug dann sein Ausstattungs-Finish. Der Survivor verfügt über permanenten Allradantrieb mit zwei Achssperren und einer zentralen Differentialsperre, der Antrieb erfolgt über ein Automatikgetriebe. Dabei besteht die Wahl zwischen dem serienmäßigen MAN 12AS Tipmatic Semi-Automaten oder einem vollautomatischen Allison 3000 Getriebe.

Die Optik des 15 Tonnen schweren Survivor tut nicht nur martialisch, tatsächlich könnte man mit dem Gerät in den nächstbesten Krieg ziehen. Neben der Standard-Panzerung von Außenhaut und Fahrzeugscheiben lassen sich zusätzliche Schutzmaßnahmen individuell nach Bedarf nachrüsten, etwa ein minensicherer Unterfahrschutz. Die Kabine selbst verfügt über eine Schutzbelüftungsanlage gegen atomare, biologische und chemische Kampfstoffe; Standheizung und Klimaanlage sind bei dieser Auslegung natürlich Ehrensache.

Einzelne Modelle des Survivor sind bereits bei deutschen Polizeibehörden im Einsatz, zum beispiel in Berlin.

In der Kabine finden bis zu elf Personen auf Einzelsitzen Platz, wobei Komfortansprüche dabei eher nachrangiges Entwicklungsziel waren. Neben den Seitentüren kann die Kabine auch durch eine große, nach unten öffnende Heckklappe mit integrierter Treppe geentert und verlassen werden. Vergleichsweise zügig ans Ziel kommen dabei alle Beteiligten, die Höchstgeschwindigkeit des Survivor R liegt bei rund 110 km/h. Um die Daten für das Autoquartett zu komplettieren: Wattiefe bis zu 1,2 Meter, Bodenfreiheit 40 Zentimeter, Böschungswinkel vorne wie hinten 35 Grad. Das Gesamtpaket misst 6,5 Meter von vorne bis hinten, der Radstand liegt bei 3,7 Meter, die Reifen sind zierliche 365/85 R20.

Die genaue Ausrüstung der "Sonderwagen 5"-Fahrzeuge wird nicht benannt, allerdings dürfte einiges der Optionsliste, die sich etwas anders liest als bei normalen Pkw, integriert sein. So gibt es für den Survivor R unter anderem eine Hochdruckscheibenwaschanlage zum kontern kecker Farbbeutelartisten, Feuerlöschanlagen für den Motorraum und den Unterbodenbereich, Reifenschutzmaßnahmen und Reifen mit Notlaufeigenschaften, eine Innenraum-Brandunterdrückungsanlage oder auch eine Auswahl spezieller Meinungsverstärker (Räumschild, Räumgitter und Rammsporn).

Wartung in jeder MAN-Werkstatt

Rheinmetall hat neben dem Liefer- auch einen Wartungsvertrag über zunächst drei Jahre abgeschlossen, insgesamt sind die Fahrzeuge für eine Nutzungsdauer von 30 Jahren vorgesehen. Das relativiert auch den Preis, den Rheinmetall natürlich nicht nennt, dafür aber das Gesamtvolumen: Für die 55 Fahrzeuge falle eine Investition "im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich" an. Dabei können Wartungs- und Servicearbeiten an der Fahrzeugbasis auch in regulären MAN-Werkstätten erfolgen.