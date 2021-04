Rolls-Royce Cullinan Recreation Module Luxus-SUV zeigt Heck-Trick

Rolls-Royce bietet Cullinan-Kunden eine neue Individualisierungs-Option. Das sogenannte Recreation Module ist eine elektrisch angetriebene Schubladenkassette, die unter dem Laderaumboden den SUV platziert wird. Das Freizeit-Modul lässt sich vielfältig nutzen.

Eine Schublade, variabler Inhalt

Der Schubladeneinsatz bietet bis zu 48 Liter Volumen und wird individuell an die Kundenbedürfnisse angepasst. Egal was der Kunde auch für Hobbies hat, alles was in die Schublade passt, lässt sich dort auch mit einem Ordnungssystem ablegen. Hat der Kunde mehrere Hobbies – auch kein Problem. Der Schubladeneinsatz lässt sich leicht komplett entnehmen und gegen ein weiteres Modul ersetzen. Einer losen Folge von Picknick, angeln und jagen steht also nichts im Wege.

Rolls-Royce Die Schublade kann individuell bestückt werden.

Beispielhaft hat Rolls-Royce die Schublade mit einem exquisiten Picknick-Einsatz für acht Personen und einer Schubladeneinteilung für eine Fotografenausrüstung bestückt. Aber egal, was man auch in die Lade packt, das Kofferraumvolumen von bis zu 1.930 Liter wird dadurch nicht eingeschränkt.

Oder einfach nur mal sitzen

Rolls-Royce Das Schubladenmodul lässt sich auch mit ausklappbaren Sitzen bestücken.

Keine Hobbies? Kein Problem. Wer einfach nur überall auf der Welt – wo man mit dem Cullinan hinfahren kann – die Landschaft genießen möchte, packt sich das elektrisch ausfahrbare Sitzmodul in die Schublade. Auf Knopfdruck fahren so aus dem Heck zwei mit Leder bezogene Sessel mit Rückenlehne. Dazwischen entfaltet sich ein kleiner Tisch, denn die Entspannungs-Cocktails müssen ja auch eine Heimat finden.

Umfrage Halten Sie Ordnung im Auto? 15 Mal abgestimmt Ja, alles hat seinen Platz. Nein, nur das Genie beherrscht das Chaos. mehr lesen

Fazit

Normalsterbliche fahren ein banales Ordnungssystem aus Kisten und Taschen durch die Gegend, im Rolls-Royce Cullinan gibt es dazu ein maßgeschneidertes Schubladensystem mit individuell konfigurierten Einsätzen.