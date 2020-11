Sondermodell Rolls-Royce Wraith Inspired by Earth Die Welt ist nicht genug

Vermutlich hat der Titel eines James Bond-Films noch nie so treffend ein Auto beschrieben wie in diesem Fall. Ironischerweise trägt der nach Kundenwunsch aufgebaute Rolls-Royce Wraith den Beinamen "Inspired by Earth". Dabei zieht das Auto seine Inspiration gar nicht nur aus irdischen Vorbildern, sondern nimmt sich gleich das ganze Sonnensystem als Vorlage. Insofern liegt die Assoziation zum 19. Teil der Agenten-Filmreihe namens "Die Welt ist nicht genug" irgendwie nahe. Und nein, der Kunde heißt nicht Pierce Brosnan – es handelt sich um einen Käufer aus Abu Dhabi.

Rolls-Royce Die Darstellung der Planeten findet sich sowohl außen als auch innen am Wraith.

Sprechen wir über das Auto, und gehen dabei mal von außen nach innen. Die Karosserie taucht Rolls-Royce großflächig in royales Blau, um damit auf jene 75 Prozent der Erdoberfläche anzuspielen, die von Wasser bedeckt sind. Schon mit diesem Verweis, der aus der entsprechenden Pressemitteilung stammt, macht sich leise der Verdacht breit, dass dieses Earth-Thema ein ganz kleines bisschen konstruiert sein könnte. Schließlich dürfte jedes blaue Auto auf diesen Ansatz verweisen.

Satellitenbild auf der Haube

Einzigartig ist dagegen die Gestaltung der Motorhaube. Sie zeigt ein Satellitenbild des mittleren Ostens inklusive der Küsten des Roten Meeres und dem Golf von Oman. Aufgetragen wurde das Bild in rund 100 Stunden Handarbeit per Airbrush-Pistole. Hinter diesem üppigen Werk tritt die vergleichsweise dezente Coachline etwas zurück. Obgleich der Farbton "Emerald Green" an und für sich schon ziemlich ins Auge sticht. Innerhalb der von Hand aufgepinselten Linie findet sich der erste extraterrestrische Verweis. Im selben Farbton hat Rolls-Royce unser Sonnensystem mit seinen acht Planeten in abstrahierter Form integriert. Ein Designmerkmal, das uns auch noch im Innenraum begegnen wird. Apropos.

Rolls-Royce Ein Sternenhimmel darf natürlich gerade bei diesem Einzelstück nicht fehlen. Auch hier findet sich das Sonnensystem wieder.

Kommen wir zum Interieur. Auf dem Weg dorthin stolpert der Betrachter direkt nochmal über die acht Planeten, die auch die Einstiegsleisten zieren. Dass sich ein Sternenhimmel über die Köpfe der Insassen spannt, ist besonders bei diesem Modell ja obligatorisch. Zusätzlich findet sich auch hier das Sonnensystem, inklusive der planetaren Umlaufbahnen. Mit den hellbraun belederten Sitzen will Rolls-Royce auf die Wüstenlandschaft der Vereinigten Arabischen Emirate erinnert wissen, kobaltblaue Akzente referenzieren Flüsse und Seen, und das weiße Hersteller-Logo in den Kopfstützen steht für die Wolken. Nun ja. Wenn man es so betrachtet, ist jedes Fahrzeug "Inspired by Earth".

Goldene Erde

Ein wirklicher Hingucker ist das Armaturenbrett auf der Beifahrerseite. Hier wiederholt sich das Satellitenbild auf der Motorhaube, dieses Mal allerdings in Farbe. Zum Einsatz kam auch hier wieder die Airbrush-Pistole, doch das Ergebnis scheint beinahe fotorealistisch. Links der analogen Uhr treffen wir abermals auf die Darstellung der Planeten. Ein nettes Detail ist dabei die in Gold hervorgehobene Erde inklusive Mond. Sollten Sie Gefallen an extravaganten Kundenwünschen gefunden haben, finden Sie in unserer Fotoshow noch mehr davon. Allesamt von Rolls-Royce.

Rolls-Royce Als Akzentfarbe fungiert Kobaltblau. Auf dem Armaturenbrett sitzt rechts nochmal das Satellitenbild, hier allerdings in Farbe.

Fazit

Auch wenn einige Designmerkmale des Wraith "Inspired by Earth" ob ihrer Erklärung ein wenig heraufbeschworen anmuten, dürfte der Kunde wohl viel Freunde an seinem neuen Fahrzeug haben. So ein Einzelstück ist schließlich immer etwas Besonderes, vor allem wenn es von Rolls-Royce kommt.