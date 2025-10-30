Seat Ibiza Facelift 2025: Jungbrunnen für den betagten Kleinwagen

Der aktuelle Seat Ibiza wurde 2017 eingeführt. Zum Modelljahr 2026 erhält der spanische Polo-Bruder ein Facelift. Das bringt ein neues Frontdesign sowie neue Materialien im Innenraum. Die Markteinführung für den aufgefrischten Ibiza ist für den Januar 2026 geplant.

An Front und Heck aufgefrischt Um den mittlerweile acht Jahre alten Ibiza-Entwurf jung und attraktiv zu erhalten, haben die Designer dem Kleinwagen einen neu gestalteten, sechseckigen Kühlergrill mit diamantförmigem Gitter in Matt/polierter Optik, schlankere Voll-LED-Scheinwerfer mit prägnanter Lichtsignatur sowie eine neu gezeichnete Frontschürze mit größerem Lufteinlass verpasst. Sensoren und Nebelscheinwerfer sind jetzt in schwarze Karosserie-Elemente eingefasst. Das Heck werten eine ebenfalls neu gezeichnete Schürze mit farblich akzentuiertem Diffusor und neue, dunkle Schriftzüge auf. Die seitliche Akzentlinie wurde verlängert, der Kennzeichenbereich dunkel unterlegt. Immer serienmäßig an Bord sind jetzt LED-Rückleuchten.

Neue Designs für die Leichtmetallfelgen, die in Größen von 15 bis 18 Zoll angeboten werden, setzen neue Akzente in den Radhäusern. Hinzu kommt eine erweiterte Farbauswahl für die Außenlackierungen. Kunden können jetzt auch die neuen Farbtöne Liminal, Oniric und Hypnotic wählen.

Innenraum aufgewertet Mehr Wertigkeit für das Interieur versprechen neue Oberflächenmaterialien. Das Multifunktionslenkrad wird mit perforiertem Leder überspannt. In der FR-Version kommen sportliche Schalensitze hinzu. Bei der LED-Ambientebeleuchtung wurde die Farbauswahl erweitert.

Unveränderte Antriebe Das Antriebsportfolio bleibt im Zuge der Modellpflege unangetastet. Es bleibt ausschließlich bei konventionellen Benzinern. Der Einliter-Basis-Sauger kommt auf 80 PS, die Turbo-Versionen auf 95 und 115 PS. Top-Aggregat bleibt der 150 PS starke 1,5-Liter-Turbovierzylinder.