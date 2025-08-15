Sechszylinder werden abgeschafft – nur noch fette V8 bis zu 710 PS im Dodge Durango

Die Entscheidung der Trump-Regierung, die CO₂-Grenzwerte für Autos abzuschaffen, hat in der US-Autoindustrie die Schleusen geöffnet. Eine Marke nach der anderen präsentiert Neuauflagen der fetten Achtzylinder. Dodge geht beim Durango sogar noch einen Schritt weiter: Das kommende 2026er-Modelljahr bekommt serienmäßig V8-Antriebe, die "kleinen" V6-Motoren werden aus dem Programm gekegelt. Die Maßnahme betrifft alle Varianten – vom GT über den R/T bis hin zum SRT Hellcat.

Schon im Basis-Auto fast 400 PS Im Basis-Durango GT wird der bisherige 3,6-Liter-V6 durch den 5,7-Liter-Hemi-V8 mit 395 PS ersetzt, was einem Leistungsplus von 65 PS entspricht. Das maximale Drehmoment steigt um 50 Prozent, die Beschleunigung von 0 auf 60 mph (0-96,6 km/h) verbessert sich um rund eine Sekunde. Mit einem Einstiegspreis von 42.495 US-Dollar (Nettopreis, umgerechnet rund 36.600 Euro) bezeichnet Dodge den GT als günstigsten allradgetriebenen V8-SUV auf dem US-Markt.

Der Durango R/T übernimmt nun den 6,4-Liter-HEMI-V8 (392 cui) mit 475 PS und 637 Nm Drehmoment, der zuvor im SRT 392 zum Einsatz kam. Gegenüber dem bisherigen R/T ergibt sich ein Leistungszuwachs von 115 PS. Damit ist der R/T laut Hersteller der stärkste SUV in den USA unterhalb der 50.000-Dollar-Marke. An der Spitze steht der Durango SRT Hellcat mit einem aufgeladenen 6,2-Liter-HEMI-V8, der 710 PS und 874 Nm Drehmoment liefert. Die Beschleunigung von 0 auf 60 mph gelingt in 3,5 Sekunden, die Viertelmeile wird in 11,5 Sekunden absolviert. Der Einstiegspreis liegt bei 79.995 US-Dollar vor Steuern, das sind rund 69.000 Euro.