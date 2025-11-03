SEMA 2025: Nissan Patrol wird zum 1.000-PS-Offroad-Monster

Der Umbau verbindet klassische Offroad-Technik mit moderner Performance und einer gehörigen Portion Mut zur Kreativität. Unter der Haube arbeitet ein stark überarbeiteter TB48-Reihensechszylinder mit 4,8 Liter Hubraum, der dank Aufladung auf rund 1.000 PS kommt.

Die Kraft gelangt über 17-Zoll-Axis-Beadlock-Felgen aus dem Nismo-Programm auf 35-Zoll-Yokohama-Geolandar-M/T-Reifen. Auch das Fahrwerk stammt aus dem Nismo-Off-Road-Portfolio. Eine Kombination, die den Charakter des Patrol erhält, ihn aber deutlich schärfer auftreten lässt.

Technische Basis mit Motorsport-Erfahrung Der Patrol Y60 genießt bis heute einen Ruf als nahezu unverwüstlicher Geländewagen. Genau hier setzt Forsberg Racing an und nutzt die robuste Basis, um sie mit moderner Technik zu kombinieren. Der Umbau bleibt vollständig im Nissan-Universum: Motor, Fahrwerk und Räder stammen aus dem hauseigenen Nismo-Angebot. Das Konzept soll zeigen, wie weit sich klassische Technik mit aktuellem Know-how weiterentwickeln lässt, ohne ihre Wurzeln zu verleugnen.

Mit dem Patrol-Konzept demonstriert Nissan, dass Tradition und Innovation sich nicht ausschließen. Der Einsatz seriennaher Komponenten unterstreicht den technischen Realismus des Projekts. Die Leistungsdaten machen deutlich, dass auch ein 1990er-Jahre-Geländewagen eine Bühne für aktuelle Performance sein kann.