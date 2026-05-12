Skoda Fabia Motorsport Edition: Nur mit Topmotor und einem Hauch Rallye

Skoda Motorsport blickt auf eine lange und erfolgreiche Geschichte im Rallyesport zurück. Seit 2015 zählen Rallye-Fahrzeuge auf Fabia -Basis zu den erfolgreichsten in der Geschichte der Rally2-Kategorie. Das wird jetzt gefeiert – und zwar mit der Motorsport Edition des Fabia.

Styling mit Rallye-Elementen Das Design der limitierten Edition greift die Motorsport-Tradition der Marke auf. Die Fabia Motorsport Edition ist exklusiv in Mondweiß Metallic erhältlich, ergänzt durch schwarze Säulen und ein schwarzes Dach. Schwarze Details wie Front- und Heckspoiler sowie der Diffusor prägen das Exterieur zusätzlich. Hinzu kommen spezielle Dekorelemente, inspiriert vom aktuellen Fabia RS Rally2. Bi-LED-Scheinwerfer mit schwarzen Innenrahmen unterstreichen die dynamische Frontpartie. Einzigartige 18-Zoll-Leichtmetallfelgen vom Typ Libra in Rauchglasoptik sorgen zusammen mit dem tiefergelegten Fahrwerk für eine dynamische Optik. Ein Doppelendrohr unterhalb des Diffusors rundet das Gesamtbild ab.

Für Motorsportfeeling im Innenraum sorgt dessen schwarze Gestaltung. Die Integral-Sportsitze werden wie auch die Armaturentafel mit Carbon-Applikationen aufgewertet. Die Exklusivität des Interieurs wird durch die Plakette auf dem Armaturenbrett mit der individuellen Nummer des Fahrzeugs innerhalb der auf 125 Einheiten limitierten Auflage sowie durch das Skoda Motorsport 125 Emblem auf dem Dreispeichen-Sportlenkrad und den gewebten Fußmatten unterstrichen. Beim Öffnen der Vordertüren fallen die exklusiven Einstiegsleisten mit Rennsport-Motiv ins Auge.

Mit 177-PS-Motor Das Herzstück der Fabia Motorsport Edition ist der 1,5-TSI-Motor, der schon für das Sondermodell Fabia 130 auf 130 kW (177 PS) und 250 Nm leistungsgesteigert wurde. Ebenfalls an Bord ist das optimierte 7-Gang-DSG-Getriebe, das noch schnellere Gangwechsel beim Rauf- und Runterschalten bietet.

Mit dem Auto erwirbt jeder Kunde eine exklusive Geschenkbox in Form eines Koffers mit Fabia 125-Logo. Darin enthalten sind Fahrerhandschuhe und ein Stück des Sicherheitsrahmens eines Skoda Fabia RS Rally2. Dies unterstreicht die Verbindung dieses Sondermodells zur Welt der Škoda Motorsport Rallye-Fahrzeuge.

Aufgelegt werden von der Skoda Fabia Motorsport Edition nur 125 Exemplare. Zu welchem Preis die angeboten werden und auf welchen Märkten das Sondermodell zu haben sein wird, teilt Skoda noch nicht mit. Für den Fabia 130 liegt der Grundpreise bei 35.530 Euro.