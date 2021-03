Skoda Octavia Pro (2021) Langversion für China

In Zusammenarbeit mit VW-Kooperationspartner SAIC produziert Skoda den Octavia bereits in der dritten Generation. Das aktuelle Modell, der Octavia II basiert auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) des VW-Konzerns.

Octavia Pro im RS-Stil

Mit dem neuen Octavia Pro führt Skoda in China die vierte Generation ein, die Ende 2020 bereits in Europa präsentiert wurde. Allerdings mit einigen Änderungen.

Optisch orientiert sich der Octavia Pro am neuen Antlitz des Euro-Octavia, erhält dessen breiten Grill und die schmalen geteilten Scheinwerfer. Allerdings erscheint die vordere Schürze eher im Stil des Octavia RS. Am Heck zeigen sich die bekannten Leuchten, die über eine markante Seiten-Sicke mit den Scheinwerfern verbunden sind. Aus der Heckschürze lugen rechteckige Auspuffendrohre hervor – auch die sind vom RS bekannt und flankieren einen kleinen Diffusor.

Pro-Version mit deutlich mehr Radstand

Die Zeichnungen vermitteln den Eindruck, das Modell könnte eine coupéhaftere Linie erhalten. Hier trügen die Renderings, denn der Octavia Pro ist im Gegensatz zu seinem europäischen Bruder eine für den chinesischen Markt wichtige Langversion. Der Radstand wächst um 71 mm auf 2.730 mm, die Gesamtlänge steigt um 85 mm auf 4.753 mm. Satte 60 mm mehr Beinfreiheit sollen die hinteren Passagiere haben. Mit dieser Beinfreiheit hält er auch noch Abstand zum größeren Skoda Superb mit 115 mm. Die Modifikationen wurden bei SAIC in China umgesetzt.

Als Motorisierung kommt der bekannte 1,4 Liter große TSI mit maximal 150 PS und 250 Nm Drehmoment zum Einsatz. Alternativ wäre auch noch ein 1,2-Liter-Turbo-Benziner mit 116 PS und 200 Nm möglich, fraglich, ob das Basis-Aggregat im neuen Modell angeboten wird. Der 1,5-Liter-Sauger als Basis-Aggregat mit 113 PS und 145 Nm Drehmoment fällt komplett aus dem Octavia-Programm. Über ein manuelles Sechsgang-Getriebe oder ein Siebengang-DSG leitet der Fahrer die Motorkraft auf die vorderen Räder – Allrad gibt es nicht. Übrigens ist die Nachfrage nach dem Octavia III ist in den letzten Jahren gesunken. 2019 wurden knapp 67.000 Einheiten abgesetzt, 2020 waren es keine 30.000 Modelle. Neben dem Skoda Octavia Pro bieten die Tschechen in China auch weiterhin den Octavia III als preiswertere Alternative an.

Umfrage 34231 Mal abgestimmt Gefällt Ihnen der Skoda-Schriftzug am Heck? Ja, ist besser als das Skoda-Logo! Nein, der Schriftzug ist zu fett! mehr lesen

Fazit

Skoda geht in China einen anderen Weg und präsentiert für den großen Markt eigene Modelle auf Basis der Euro-Versionen. Entsprechend den Marktbedürfnissen legen die Tschechen vom aktuellen Modell eine Langversion auf, die auf dem Markt extrem beliebt ist. Gleichzeitig verpassen sie dem Pro auch noch ein wenig RS-Glanz und befeuern so die Nachfrage.