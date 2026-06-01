Skoda Octavia Sportline 30 Jahre Sondermodell: Geburtstags-Bestseller spart tausende Euro

1996 hatte Skoda nach der Übernahme durch VW den ersten modernen Octavia präsentiert. In den folgenden 30 Jahren hat sich der Golf-Technikbruder über vier Generationen hinweg zum absoluten Bestseller für die Tschechen etabliert. Und natürlich wird dieses Jubiläum ordentlich gefeiert.

Mit dem Octavia Sportline 30 Jahre kommt ein Sondermodell, das als Limousine und als Combi sowie in jeweils drei Motorisierungen zu haben ist.

Das Sondermodell Sportline 30 Jahre baut auf dem Octavia Sportline auf, der neben seiner sportlichen Optik mit zahlreichen schwarzen Akzenten Merkmale wie Sportfahrwerk mit um 15 Millimeter verringerter Bodenfreiheit, schwarze 18-Zoll-Leichtmetallräder und Sportsitze mit integrierten Kopfstützen serienmäßig bietet.

Drei Pakete serienmäßig mit an Bord Zusätzlich sind beim Sondermodell die Ausstattungspakete Komfort, Licht & Sicht und Infotainment ab Werk an Bord. Damit gehören zur erweiterten Serienausstattung unter anderem Matrix LED Hauptscheinwerfer, der schlüssellose Fahrzeugzugang KESSY inklusive Diebstahlwarnanlage, die elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung sowie ein Navigationssystem und der 13-Zoll-Infotainmentbildschirm. Beim Octavia Combi kommen außerdem noch Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen, Sonnenschutzrollos und ein halbautomatisches Gepäckraumrollo hinzu.

Auf der Antriebsseite offerieren die Tschechen den Octavia mit dem 150 PS starken 1.5 TSI-Triebwerk mit DSG, dem 204 PS starken 2.0 TSI mit Allradantrieb und DSG und dem 150 PS starken 2.0 TDI, ebenfalls mit DSG.

Die Preise für die Limousinen-Varianten starten bei 42.830 Euro. Die Combi-Sondermodelle sind ab 43.530 Euro zu haben. Den Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Octavia Sportline beziffert Skoda auf bis zu 2.660 Euro. Bestellt werden können die Jubiläumsmodelle ab sofort.