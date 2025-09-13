Subaru BRZ und WRX Series Yellow: Da geht die Boxer-Sonne auf

Das Boxerfest, das am 14. September in York in Pennsylvania steigt, ist wohl das wichtigste Subaru-Treffen in den USA. Auch Subaru USA nutzt das Fanfest regelmäßig, um der Boxer-Kundschaft neue Offerten zu machen.

Ein ganz besonderes Gelb Zur 2025er-Ausgabe des Boxerfests bringen die Japaner die neuen Series.Yellow-Sondermodelle für die Baureihen BRZ und WRX mit. Beide Editionen bauen jeweils auf den tS-Ausstattungen der Sport-Boxermodelle auf. Namengebend ist dabei die Lackierung im exklusiven Farbton "Sunrise Yellow", die jeweils mit mattschwarz lackierten Leichtmetallfelgen – 18 Zöller am BRZ, 19 Zöller am WRX – kombiniert wird. "Sunrise Yellow" kam bislang nur an einem XV Crosstrek-Sondermodell aus dem Jahr 2015 sowie an den ausschließlich in Japan angebotenen Sondermodellen Subaru BRZ STI Sport und Subaru WRX STI S207 zum Einsatz.

Passend zur Außenlackierung trägt die schwarz gehaltene Innenausstattung gelbe Kontrastnähte auf den Sitzen, der Armaturentafel sowie den Türtafeln. Nachgelegt wird aber auch bei der Technik. Mit an Bord sind neu abgestimmte STi-Sportfahrwerke sowie die sonst aufpreispflichtige Brembo-Sportbremsanlage. Zudem werden beide Boxer in den Series.Yellow-Sondermodellen ausschließlich mit manuellen Sechsgang-Getrieben kombiniert.