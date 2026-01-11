Das war wieder nix: Subaru WRX STI Concept Tokio 2026

Seit dem Debüt der aktuellen Subaru- WRX -Variante warten Hardcore-Fans auf eine echte STI-Version, die deutlich mehr Leistung bringt, als das Serienmodell. Auch im Vorfeld des Tokyo Auto Salons 2026 hatten die Japaner WRX-Fans mit Teasern zu einem neuen STI-Modell den Mund wässrig gemacht.

Geschaltet wird von Hand Jetzt hat Subaru das Tuch vom neuen WRX gezogen. Doch der WRX STI Sport Prototyp erfüllt die Leistungs-Erwartungen wieder nicht. Das Conceptcar zeigt lediglich einen WRX S4 STI, wie er bereits in Japan zum Verkauf angeboten wird, umgerüstet auf eine manuelle Sechsgang-Schaltung. Die soll dem Sport-Boxer mehr Fahrspaß bescheren. Allerdings ist selbst die Kombination aus dem bekannten 2,4-Liter-Turboboxer mit 275 PS und Schaltgetriebe nicht neu. Entsprechende Konfigurationen werden bereits auf anderen Märkten angeboten.

Abgerundet wird der WRX-Prototyp durch ein neu gestaltetes Grillgitter sowie rot akzentuierte Anbauteile an den Schürzen vorn und hinten sowie an den Seitenschwellern. Entfallen ist dagegen der große aufgesetzte Heckspoiler. Hier trägt die Tokio-Studie nur eine kleine Spoilerlippe.