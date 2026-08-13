SUV-Top-Deal: Opel Mokka ab 119 Euro im Monat leasen

Der Opel Mokka gehört zu den auffälligsten Erscheinungen im Segment der Kompakt-SUVs. Mit seinem "Vizor"-Markengesicht und dem mutigen Design hebt er sich von der Masse ab. Wer mit dem Rüsselsheimer oder generell einem Modell aus dieser beliebten Fahrzeugklasse liebäugelt, für den könnte ein aktuelles Angebot auf der Plattform LeasingMarkt.de interessant sein: Dort wird der Mokka für eine monatliche Rate von nur 119 Euro angeboten.

Die Leasing-Konditionen im Detail Das Angebot richtet sich ausschließlich an Privatkunden und hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Wer möchte, kann die Laufzeit auf 36 Monate aufstocken, was allerdings mit einer höheren Leasingrate von knapp 144 Euro einhergeht. Der interessanteste Kostenaspekt beim Angebot: Eine Anzahlung wird nicht fällig. Allerdings müssen einmalige Überführungskosten in Höhe von 1.495 Euro einkalkuliert werden. Rechnet man diese Kosten auf die monatliche Rate um, ergeben sich effektive Kosten von rund 181 Euro pro Monat. Der Leasingfaktor liegt bei sehr guten 0,42 – ein Wert, der auf ein echtes Schnäppchen hindeutet.

Hier sind alle Kosten übersichtlich zusammengefasst:

Ändert man die Eckdaten, erhöht zum Beispiel die jährliche Fahrleistung, ergeben sich folgende Kosten bei einer Laufzeit von 24 Monaten:

10.000 km/Jahr: 139,58 Euro mtl.

139,58 Euro mtl. 15.000 km/Jahr: 166,11 Euro mtl.

166,11 Euro mtl. 20.000 km/Jahr: 192,99 Euro mtl. Das steckt im Leasing-Mokka Beim angebotenen Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Mokka in der Ausstattungslinie "Edition" und der Farbe Arktis Weiß. Unter der Haube arbeitet ein 1,2-Liter-Benzinmotor mit 136 PS (100 kW), die über ein manuelles Schaltgetriebe auf die Straße gebracht werden. Der kombinierte WLTP-Verbrauch ist mit 5,7 l/100 km angegeben.

Obwohl das Fahrzeug als Gebrauchtwagen mit 15 Kilometern Laufleistung deklariert ist, ist es praktisch neuwertig und vor allem sofort verfügbar. Lange Wartezeiten entfallen also, was für ein Höchstmaß an Flexibilität sorgt. Gleichzeitig ist Schnelligkeit geboten, denn das Angebot dürfte schnell vergriffen sein. Die Ausstattung umfasst bereits einige Komfortmerkmale, die besonders in der kalten Jahreszeit geschätzt werden:

Sitz- und Lenkradheizung sowie Klimaautomatik und Regensensor

Tempomat, elektrische Fensterheber, DAB-Radio und Connectivity mit Android Auto und Apple Carplay

LED-Scheinwerfer und Assistenzpaket mit u.a. Einparkhilfe, Spurhalteassistent und Notbremsassistent

Dach in Kontrastfarbe Schwarz Opel Mokka ab 119 Euro leasen – hier geht's zum Angebot!

Für wen lohnt sich das Angebot? Der Deal eignet vor allem für Fahrerinnen und Fahrer, die primär in der Stadt unterwegs sind, ein Zweitfahrzeug suchen oder deren täglicher Arbeitsweg kurz ist. Wer regelmäßig lange Strecken fährt, sollte die Kosten für Mehrkilometer prüfen und überlegen, ob der Mokka auch dann noch ins eigene Budget passt. Doch auch mit höheren jährlichen Laufleistungen handelt es sich hier um ein sehr attraktives Angebot.