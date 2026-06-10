Suzuki Sondereditionen mit bis zu 3.200 Euro Preisvorteil

Die Sondermodelle der beiden eng verwandten SUV-Baureihen Vitara und S-Cross basieren auf der höchsten Ausstattungslinie Comfort+. Das X-ITE-Paket erweitert diese um schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine schwarze Dachreling sowie ebenfalls schwarz gehaltene Türgriffe und Außenspiegel.

Eine Metallic-Lackierung gehört ebenfalls zum Umfang, die für den Vitara auch als Zweifarblackierung zur Verfügung steht. Neben der serienmäßigen Sommerbereifung liefert Suzuki einen Satz 17-Zoll-Winterkompletträder auf schwarzen Felgen mit. Exklusiv im Vitara X-ITE setzen zudem orangefarbene Ziernähte an den Sitzen und Türverkleidungen optische Akzente.

Als Antrieb dient der bekannte 1,4-Liter-Turbobenziner mit Mildhybridsystem für beide Modelle. Die Kraftübertragung übernimmt wahlweise ein Sechsgang-Schaltgetriebe oder eine Sechsgang-Automatik, optional ist der Allradantrieb Allgrip Select erhältlich. Der Vitara X-ITE startet bei 28.990 Euro, was laut Suzuki einem Preisvorteil von 2.260 Euro entspricht. Für den S-Cross X-ITE beginnen die Preise bei 34.490 Euro, hier gibt der Hersteller die Ersparnis mit bis zu 3.200 Euro an.

Swift X-ITE mit optionalen Winterrädern

Für den Kleinwagen Swift schnürt Suzuki das X-ITE-Paket auf Basis der Ausstattungslinien Comfort und Comfort+. Die Edition umfasst eine Metallic-Lackierung, orange-schwarze Details an der Karosserie, X-ITE-Embleme und exklusive Einstiegsleisten. Anders als bei den größeren Modellen sind die Winterräder hier optional. Ein Satz schwarzer 16-Zoll-Leichtmetallfelgen mit Winterbereifung steht für 700 Euro Aufpreis in der Liste.

Unter der Haube arbeitet der 1,2-Liter-Dreizylinder-Benzinmotor. Dieser lässt sich mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe oder einem stufenlosen CVT-Automatikgetriebe kombinieren. Auch für den Swift ist das Allradsystem Allgrip Auto auf Wunsch verfügbar. Die Preise für den Suzuki Swift X-ITE beginnen bei 21.490 Euro.

Alle Modelle sind ab sofort bestellbar. Die genauen Preise der einzelnen Modelle haben wir in der Tabelle aufgelistet.