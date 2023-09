Vor 30 Jahren, als in der Motorrad-Weltmeisterschaft noch mit Zweitakt-Maschinen gefahren wurde, holte der Texaner Kevin Schwantz mit seinem spektakulären Fahrstil den Weltmeistertitel für Suzuki in der 500er-Klasse. Jetzt feiert Suzuki Italien den Titelerfolg von 1993 mit verschiedenen Sondermodellen. Eines davon kommt aus der Autosparte.

Kleinwagen im Sponsor-Look

Technisch bleibt die Kevin Schwantz Edition völlig serienmäßig. Sprich der Swift fährt mit dem bekannten, 129 PS und 235 Nm starken Hybridantrieb in einer viertürigen Karosserie vor. Besonders macht das Sondermodell seine Farbgebung in den Farben des damaligen Hauptsponsors, der Zigarettenmarke Lucky Strike. Der Kleinwagen trägt entsprechende Längsstreifen an den Flanken und über die gesamte Karosserie. Hinzu kommt auf der Motorhaube die 34er-Startnummer von Kevin Schwantz sowie rot gehaltene Außenspiegelgehäuse. Innen gibt es außerdem weiße Streifen an den Türverkleidungen, an der Mittelkonsole und am Armaturenbrett.