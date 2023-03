Toyota Aygo X Undercover Sondermodell unter Modeeinfluss

Immer wieder tun sich Autohersteller mit Modelabels und deren Designern zusammen, um ihren Modellen neuen Chic einzuhauchen. Toyota hat gemeinsam mit dem japanischen Designer Jun Takahashi und dessen Modelabel Undercover das Aygo-X-Sondermodell Undercover entwickelt, das erstmals im Rahmen der Pariser Fashion Week 2023 präsentiert wurde.

Etwas Farbe und neue Teppiche

Takahashis Design-Philosophie setzt auf Nonkonformität und das Brechen von Stereotypen. Punk verbindet sich mit Couture, das Digitale mit dem Analogen. Prinzipien, die sich am Aygo X wiederfinden lassen sollen.

Habhaft für den Sondermodellkäufer wird dabei eine Zweifarblackierung mit den beiden Farbtönen Celestite Grey und Ash Grey. In Wagenfarbe gehalten sind dabei die Türgriffe. Kontraste zur grauen Karosserie bilden korallenrote Akzente an den schwarzen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen mit 175/60er-Reifen und ebenfalls rot gehaltene Linien an den Schürzen vorn und hinten sowie den seitlichen Beplankungen. Abgerundet wird die Sondermodell-Optik durch abgedunkelte Scheiben hinten und an der Heckklappe.

Im Innenraum warten speziell gebrandete Sitze sowie rot eingefasste Sonderfußmatten mit Monogramm-Muster; Takahashis "Chaos/Balance"-Motto findet sich in Form von Schriftzügen links und rechts auf dem Dach wieder. Am Heck sitzt der obligatorische Sondermodell-Schriftzug.

Preis: ab rund 23.000 Euro

Weiter reicht der Mode-Einfluss dann aber nicht. Auf der Antriebsseite setzt der fünftürige Aygo X auf den bekannten Einliter-Dreizylinder-Benziner mit 72 PS in Kombination mit einem CVT-Getriebe.

Angeboten wird der Toyota Aygo X Undercover in Deutschland in einer Auflage von 500 Exemplaren. Die Preise für das Sondermodell starten bei 22.990 Euro. In der Basisversion ist der Aygo X bereits ab 15.890 Euro zu haben.

Fazit

Mode und Auto – diese Kombination wird immer wieder gerne genommen. Beim Aygo-X-Sondermodell hält sich der modische Einfluss aber zurück. Sonderlack und neue Teppiche sowie einige Schriftzüge – mehr gibt es nicht. Die Auflage ist auf 500 Exemplare limitiert.