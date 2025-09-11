Toyota Corolla: Facelift im Prius-Stil

Die zwölfte Generation des Toyota Corolla , die auf der GA-C-Plattform der Toyota New Global Architecture (TNGA) aufbaut, wurde 2019 auf nahezu allen Weltmärkten eingeführt. Bis heute gab es verschiedene sanfte Modellpflegen für den Bestseller, eine komplett neue Modellgeneration zeichnet sich allerdings nicht am Horizont ab.

China-Corolla übernimmt Prius-Front Für einen umfassenden Frischeschub dürfte allerdings ein Facelift sorgen, von dem jetzt in China erste Bilder aufgetaucht sind. Die wurden über das Ministerium für Industrie und Informationstechnik (MIIT) veröffentlicht, bei dem alle neuen Modelle für den chinesischen Markt vorab hinterlegt werden müssen. Zu sehen ist darauf, dass das Facelift für eine grundlegend neue Optik sorgt. Allerdings eine, die wir bereits von einem anderen Toyota-Modell kennen. Der neue Corolla nähert sich mit dem breiten, aber flachen Kühlergrill sowie den C-förmigen LED-Scheinwerfern stark dem Prius an. Das trapezförmige untere Kühlermaul sowie die seitlichen, senkrechten Luftkanäle in der Frontschürze sorgen für etwas Eigenständigkeit.

Die Heckansicht des Corolla, der auf den MIIT-Bildern als Limousine gezeigt wird, ändert sich nur unwesentlich. Gleiches gilt für die Flanken. Entsprechend ist davon auszugehen, dass sich unter dem nur an der Front angepassten Blechkleid kaum etwas ändert.