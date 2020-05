Toyota Highlander feiert 2021 Premiere Hybrid-SUV kommt nach Europa

Seit 20 Jahren ist der Toyota Highlander bereits auf dem Markt, den Weg zu uns hat er allerdings noch nie gefunden. Das hat Gründe, schließlich waren große SUV in Europa lange Zeit nur mit Dieselantrieb an den Kunden zu bringen – eine Option, die für den Highlander nie verfügbar war. Die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ist bekannt, Hybridantriebe gewinnen auch in Deutschland an Kundeninteresse. Toyota sieht entsprechend nun auch für Europa die Zeit für den Highlander gekommen und will den Familien-SUV ab dem kommenden Jahr auch bei uns anbieten.

Highlander ist mit dem RAV4 verwandt

Die inzwischen vierte Generation des Highlander feierte vor einem Jahr in den USA als Modelljahr 2020 Premiere und basiert auf der neuen TNGA-Plattform in der K-Variante. Damit ist der Highlander ein enger Verwandter von Camry und RAV4, die ebenfalls diese Skalierung des Toyota-Baukastens nutzen. Den RAV4 überragt der neue Highlander allerdings deutlich: Mit 4,95 Meter Länge spielt er im Lager eines BMW X5; der RAV4 ist 35 Zentimeter kürzer.

Während in den USA wahlweise ein V6-Benziner oder ein Hybrid zum Einsatz kommen, bleibt der Sechszylinder in Europa weiterhin ausgesperrt. Bei uns tritt der Toyota Highlander 2021 ausschließlich als Hybridmodell an und setzt dabei auf die bereits im RAV4 verwendete Kombination aus einem 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner und einem separaten E-Antrieb an der Hinterachse. Das ist auch die einzige Wahl, eine Frontantriebs-Variante wie beim RAV4 ist für Deutschland nicht vorgesehen.

Toyota Cockpit mit großem zentralen Infotainment-Monitor (US-Version)

Wie beim RAV4 wird die Hinterachse rein elektrisch angetrieben, eine mechanische Verbindung zum vorderen Antrieb gibt es nicht. Die Systemleistung des Hybridantriebs wird in den USA mit 246 PS angegeben, für Deutschland nennt Toyota noch keine Homologationswerte. Ebenso bislang nur aus der US-Variante bekannt ist der angegebene Durchschnittsverbrauch von 6,9 Liter auf 100 Kilometer. Wichtig für ein SUV: Der Highlander wird bei uns für eine Anhängelast von zwei Tonnen freigegeben.

Beim Gardemaß von fünf Metern gibt es innen entsprechend ordentlich Platz. Schon bei voller Ausnutzung der Bestuhlung mit zwei Sitzreihen stehen 658 Liter Gepäckraum zur Verfügung. Wenn alle hinteren Sitze umgeklappt sind, wächst das Volumen auf bis zu 1.909 Liter. Die Version für Deutschland wird als Siebensitzer ausgeliefert, in den USA bietet Toyota den Highlander wahlweise auch als Achtsitzer an. Dabei lässt sich die zweite Sitzreihe um 18 Zentimeter nach hinten oder vorne verschieben, um Beinfreiheit oder Laderaum zu priorisieren. Die Heckklappe kann je nach Ausstattungsvariante auch berührungslos per Fußschwenk geöffnet werden.

Als zentrales Bedienelement dient ein 12,3-Zoll-Multimedia-Display in der Mittelkonsole. Es umfasst unter anderem ein Navigationssystem und eine Smartphone-Integration per Apple Carplay und Android Auto. Mobiltelefone können drahtlos geladen werden. Als weitere Gimmicks hält der Toyota Highlander ein Head-up-Display und einen digitalen Rückspiegel bereit, der wahlweise das Bild der Rückfahrkamera ein- und damit die Heckinsassen ausblendet. Zum Toyota Safety Sense Paket gehören ein Pre-Collision-Notbremssystem (PCS), das auch Fußgänger und Fahrradfahrer erkennt und bei Bedarf mit einem aktiven Lenkeingriff eingreift, ein adaptiver Abstandsregeltempomat, eine Verkehrszeichenerkennung, ein Spurverlassenswarner sowie ein Spurhalte- und Fernlichtassistent.

Zu den erwarteten Preisen hat Toyota Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch keine Infos geliefert. Einen Hinweis geben aber die USA, wo der Highlander Hybrid bei einem Nettopreis von 38.200 Dollar startet. Das sind rund 36 Prozent mehr als für den RAV4 Hybrid. Mit einem Endkundenpreis im Bereich ab 55.000 Euro wird bei uns also auf jeden Fall zu rechnen sein.

Fazit

Zwanzig Jahre nach dem Debüt der Baureihe wird Toyota künftig den Highlander auch in Europa anbieten. Der Hybrid-SUV rundet das Angebot oberhalb des RAV4 ab. Mit dem künftigen Yaris Cross wächst damit die SUV-Familie bei Toyota auf vier Modellreihen neben dem robusten Geländewagen Land Cruiser. Ob der Land Cruiser mit Dieselantrieb damit in Europa längerfristig aussortiert wird, bleibt abzuwarten.