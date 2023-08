Nach stolzen 15 Jahren mit der bisherigen Generation hat Toyota den neuen Land Cruiser enthüllt. Der meistverkaufte Geländewagen der Welt bleibt, was er schon immer war, ein kompetenter Offroader mit Fernreisequalitäten. Und wie bereits vermutet wurde, findet Toyota zurück zur Kante, beendet die rundliche Ära des Vorgängermodells.

Die optische Neuausrichtung war bereits mit dem ungewöhnlicherweise vor dem Land Cruiser präsentierten Schwestermodell Lexus GX absehbar, der auch die technische Marschrichtung vorab preisgab. Der neue Land Cruiser 250 / J25 basiert wie alle neuen Offroad-Modelle des Konzerns auf der Leiterrahmen-Plattform TNGA-F und ist damit weiterhin ein Geländewagen alter Schule, was durchaus positiv gemeint ist. Ebenso klassisch bleibt das Fahrwerk: Hinten eine Starrachse an Schraubenfedern, vorne eine extra-robuste Einzelradaufhängung. Neu daran ist, dass Toyota nun optional einen per Knopfdruck entkoppelbaren Stabilisator anbietet, mit der sich die Achsverschränkung im Gelände verbessern lässt.