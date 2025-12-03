Toyota Proace/Proace Verso: Upgrade-Diesel für mehr Effizienz

Toyota hat die Antriebspalette für die Modelle Proace und Proace Verso überarbeitet. Ab sofort sind sowohl der Transporter als auch die dazugehörige Pkw-Variante mit einem neuen 2,2 Liter großen Dieseltriebwerk zu haben. Der neue Selbstzünder erfüllt die Anforderungen der künftigen Abgasnorm "Euro 6e-bis", die ab Januar 2026 für alle Neufahrzeuge der Klassen M1, M2, N1 und N2 verpflichtend wird.

Motor-Upgrade folgt den Schwestermodellen Damit folgt der japanische Transporter seinen Schwestermodellen aus dem Stellantiskonzern (Peugeot Traveller/Expert, Citroën Jumpy, Fiat Scudo, Opel Vivaro), die bereits allesamt vom Zweiliter-Turbodiesel auf das neue 2,2-Liter-Aggregat umgestellt wurden. Auch in den Toyota-Modellen ist der neue Diesel in einer Variante mit 150 PS und 370 Nm und einer Version mit 180 PS und 400 Nm zu haben. Die Japaner bieten den kleineren Selbstzünder wahlweise mit einer manuellen Sechsgang-Schaltung oder einer Achtgangautomatik an. Die stärkere Version ist ausschließlich mit Automatik zu haben.

Im Proace Kastenwagen (L2) ist der neue 150-PS-Diesel ab sofort zu Preisen ab 40.870 Euro (inkl. MwSt.) zu haben, die 180-PS-Version wird im Nutzfahrzeug nicht angeboten. Im Proace Verso startet die Preisliste für den kleinen Diesel mit kurzem Radstand bei 36.825 Euro. Die 180-PS-Version ist erst ab 46.290 Euro zu haben.